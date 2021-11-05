香港冇「流產假」但有權放產假　社工：早產、失胎父母乏資訊理解

婦女生育、分娩本來已不輕易，假如嬰兒早產，甚至流產、失胎，父母的身心更會承受莫大痛楚。現時香港的早產嬰兒協助組織規模不大，除了早產嬰兒專用尺寸的尿布取之不易外，父母對於如何照護嬰兒的健康教育資訊也無系統性的整理。有機構連續第四年推動「早到BB拍住上」計劃，疫下為早產家庭送上物資打氣；有社工則提醒，流產後的女士在法例下其實亦有權利可以放產假。



全港每年有6.67%出生嬰兒為早產嬰

根據香港中文大學醫學院的資料，香港現時每年平均有6萬名嬰兒出生，當中約4千個屬早產嬰兒，比率約為6.67%。早產嬰兒比一般嬰兒需要更多的愛護和照料，其父母也比一般父母需要更多支援與協助。尤其是早產嬰兒身形細小，父母不時遇到尋找合適紙尿片的困難。

有見及此，香港寶潔有限公司（P&G）旗下品牌Pampers與香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）連續第四年聯手推動「早到BB拍住上」計劃，至今已累計為1,413名本港早產BB免費提供早產紙尿片直至足月。本港正值新冠肺炎疫情肆虐，紙尿片生產商明白父母探訪嬰兒時有更多安全上的顧慮與限制，計劃亦為他們送上三層醫生口罩，又提供一系列有關照顧早產BB的專業資訊，希望能為早產嬰兒健康成長打氣。

社會缺乏有關早產及流產相關資訊

社會上對於失胎父母的支援供不應求，除了哀傷輔導，近日社工梁梓敦亦發現，很多婦女不知道原來流產都有權放產假。他指出，雖然香港沒有「流產假」，但經歷流產的女士仍然可以按懷孕週數獲得產假或病假以作休息。他提醒，《僱傭條例》一直以來清楚列明懷孕28個星期或以後流產的女性僱員，只要在產假開始前按連續性合約爲僱主服務，並給予僱主懷孕及準備放取產假的通知，便可享有連續14星期的產假；而在去年生效中的修訂中，更將流產懷孕期下調至24個星期，即是女性僱員在懷孕24個星期後流產，只要僱傭合約屬「連續性合約」，便可享有連續14星期的產假。