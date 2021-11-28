九龍城近半世紀士多月底結業　緬懷舊汽水櫃、雙喜火柴的似水流年

隨着時代變遷，現時便利店「總有一間喺左近」，但舊式士多卻是買少見少。有近半世紀歷史的德昌士多，多年來屹立在九龍城街角，平日售賣鮮果、樽裝飲品等，點點燈火為不少夜歸人士帶來一絲溫暖，更被稱為「九龍城最美麗的夜景」。不過，早前有街坊發現，士多宣布將於本月底結束營業，意味這些傳統士多，在我們的社區中又少一間。



屹立在九龍城街角近半世紀的德昌士多，被稱為「九龍城最美麗的夜景」。（呂諾君攝）

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士多格局十年如一日 藝人林海峰曾打卡

德昌士多的舖面不大，但走進裏面恍如時光倒流，店內的格局、擺設都一如舊日，少有變動，貨品中也有近年甚少見到的雙喜火柴，以及由士多珍藏數十年的少量名酒。據知，士多老闆娘是年過90的胡婆婆，她在聯合道與衙前圍道交界經營了士多40多年，見證了九龍城區的不少變遷，而近年店內還有一隻「舖頭貓」花花。雖然士多外表並不起眼，但不少街坊都已習慣到來購買飲料、香煙等等，而藝人林海峰也曾在此「打卡」。

士多被指僭建要求拆除 老闆無意再經營

早前有街坊發現，德昌士多的門前掛起了多塊帆布，大字寫着「承蒙街坊朋友支持」，但士多決定只會營業至本月月底。對於這個消息，不少街坊都感到不捨，亦揣測不同原因。記者日前踏足店舖，另一名應是胡太太親友的女士透露，結業是因為士多涉及僭建，早前被下令要求拆除；而他們亦不打算另覓舖址繼續經營，「梗係唔捨得㗎啦，冇辦法，時代係咁唔到你講。」至於「舖頭貓」花花，亦已於日前搬回家中了。