環保署下月再推聖誕樹回收計劃　新增灣仔、西貢兩收集站

近年不少人會購買天然聖誕樹應節，為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，環保署自今年再度推出天然聖誕樹回收計劃，在新一年計劃之下，該署將於明年1月2日至5日一連4天回收擬棄置的天然聖誕樹，並增加了綠在灣仔及綠在西貢兩個地區收集站，方便市民參與聖誕樹回收計劃。



有關2021-22天然聖誕樹回收計劃的安排。（環保署網頁截圖）

環保署今日（22日）呼籲市民及工商機構透過2021-22天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹，並公佈有關計劃安排，除了位於Y·PARK[林·區]的中央收集站，在港九新界另設15個地區收集站，包括新增的綠在灣仔及綠在西貢兩站。據環保署發言人表示，回收得來的聖誕樹會在Y·PARK[林·區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。

發言人強調，是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程；同時亦鼓勵市民將其他小型植物（如聖誕花）重新栽種，至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用。而凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書、將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份。該署亦歡迎其他團體或組織提供聖誕樹回收服務，以便更多市民及工商機構參與，齊心協力，全民減廢。

翻查資料，環保署自2016年起推出天然聖誕樹回收計劃，不過計劃被指有諸多限制，包括收集日期太遲、規定回收聖誕樹的高度、收集地點不足等。而過去在花墟等地方，不時見有大量天然聖誕樹在聖誕過後數天便被人隨街棄置。