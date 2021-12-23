Uber Eats停運｜外賣員補償方案未明　工會到勞工處請願

外賣平台Uber Eats宣布將於本月底終止在香港的業務。工聯會服務業總工會曾於月中召開記者會，促請資方公開外送員的補償安排，惟至今未獲回覆，故今日（23日）工會聯同部分受影響工友到勞工處請願及會談，希望處方以中間人身份，促成勞、資及勞工處三方會面，盡快解決賠償方案問題。



服務業總工會自由工作者分會主席王師樂（右）和工友在勞工處請願，處方代表接過信件。（曾鳳婷攝）

下午3時，工聯會服務業總工會和工友到達勞工處請願。處方代表接信後，便一同進入辦事處，進行歷時約兩個半小時的會面。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指，是次會面希望勞工處能協助促成資方和勞方在來年1月時進行會面。她表示，公司目前並沒有回應，僅在近期發出告示指，12月31日前會發放補償金，惟補償金的實際計法卻十分模糊，亦需要工友持續工作至最後一天才能獲取相應補償。在員工入職時，公司只向其說明工作守則、怎樣使用公司程式及派發工作服等，其他細則卻鮮有提及。而雙方的僱傭合約，員工亦沒法拿取副本，令追討權益時變得困難。她希望勞工處能作為中間人，邀約資方和勞方進行三方會面，盡快解決賠償方案問題。