近半世紀新填地街熟食小販巿場　明年第四季永久關閉

近年熟食小販市場相繼被淘汰，繼豉油街臨時熟食市場清拆空出後，另一個近半世紀歷史的油麻地新填地街熟食小販巿場，被食環署以空置率高企為由，計劃2022年第四季永久關閉熟食巿場，騰出用地作其他土地用途，受影響小販可交回小販牌照以領取特惠金，或搬遷至食環署轄下其他熟食檔繼續經營。



1976年落成 原設12個小販攤檔

涉事熟食巿場位於新填地街35至39號的新填地街熟食小販巿場，在1976年落成，佔地約225平方米，當年前巿政局將寧波街一帶經營的街上熟食小販檔遷至上址，共設8個熟食攤位，至1981年再擴充熟食巿場範圍，以遷置另於吳松街及南京街4個街上熟食攤檔，巿場1983完成擴充工程後，面積增至350平方米，共設有12個熟食小販攤檔，其後因建立無障礙通道而刪減其中一個空置檔位。

根據油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會文件顯示，截至今年11月底，上址巿場內共有11個熟食小販攤位，但只有4名持牌小販仍在營業，空置率達64%。食環署指有見繼續管理及營運熟食小販巿場，不論在場地成本及人員規管成本不符經濟效益，建議永久關閉該熟食巿場。至於現行4名持牌小販，食環署將根據香港法例（第132章）《公眾衞生及市政條例》第125條的規定，在2022年年中牌照屆滿後不再續約，但會按需要按月發出臨時小販牌照予受影響小販，繼續經營至關閉熟食小販巿場為止。

食環署稱會與受影響的持牌熟食小販商討離場安排，包括提出方案讓他們交回小販牌照以領取特惠金。食環署亦會視乎情況需要，考慮讓他們搬遷至食環署轄下其他熟食小販市場或熟食街市的空置熟食檔位繼續營業，並提供一筆過的搬遷津貼。

食環署擬騰空土地作其他用途

食環署稱一直關注轄下場所包括熟食小販市場的營運情況，並正全面審視現有場所的使用情況和發展潛力，以制訂合適的發展計劃，達到地盡其用、惠及市民、推動地區發展的政策目標。隨着人口變化、新發展或重建計劃，以及其他鄰近食店帶來競爭，公眾熟食市場日漸失去吸引力，部分場所人流稀少，空置率偏高，故關閉熟食小販市場可騰出珍貴土地資源以供妥善運用，目前計劃永久關閉新填地街熟食小販巿場後，將會騰空土地作其他用途。

新填地街熟食小販市場關閉的消息早已流傳多時，曾在該處營業30多年的女小販指政府一直堅持市場所佔用的臨時用地，當初設立原屬過渡措施，拒絕為市場安裝冷氣機，以致該處夏熱冬涼，加上小販離世後小販牌便告失效，攤位空置，以致人流越做越少，如同趕客。

除了新填地街熟食小販巿場外，位於旺角的豉油街臨時熟食市場，2006年被政府收回及清拆，區議會曾建議興建多用途社區會堂及活動室，結果被政府反對，目前用作露天停車場用途。至於另外兩個油尖區海防道臨時熟食小販市場和吳松街臨時熟食小販市場，該兩個場所經完成翻新工程，分別在去年10月及今年3月重新開放。