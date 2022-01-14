華富邨3萬人口冇藥房　機構設社區藥房化身問藥便利店

位於南區薄扶林的華富、華貴邨，人口逾3萬卻缺乏藥房，而疫情下基層醫療服務需求殷切，香港仔坊會於去年11月起開展「良躍社區藥房」，除了有配售藥物服務，還有健康諮詢、教育講座等等。有藥劑師指，不少長者因患長期疾病而需服用大量藥物，惟他們未必知道部分藥物或有重覆、相沖，而社區藥房可以替他們幫助整合，長遠而言或可減輕公共醫療系統的負擔。



根據政府統計署在2020年的數據， 目前香港有近三分之一人口患有慢性疾病，當中過半的人需要經常服用多種處方藥物。在缺乏藥物諮詢的途徑下，長者經常出現多重用藥與用藥不當，導致與藥物有關誘發問題而住院的情況大增。位於華富邨的非牟利社區藥房，以地舖形式營運，提供藥物諮詢、一對一的「藥你傾多啲」服務，讓正服用5種或以上長期藥物的患者與藥劑師進行約半小時的面談，了解有關藥物作用等問題等等。

香港仔坊會於去年11月起開展「良躍社區藥房」。（呂諾君攝）

華富邨居民被迫跨區買藥

南區作為傳統的老社區，區內超過一半人口為中老年人士，華富邨的居民過往常要到鴨脷洲、香港仔等買藥。因此，社區藥房又設「小病小痛管理服務」，讓患傷風感冒等病情輕微的病人前來配藥，不需前往急症室求醫。該處亦有舉辦不同講座，未來更或會推出藥物先導計劃，提供購藥優惠。

長期病患者易不小心重複服藥

隨著香港積極推動基層醫療及人口老化，社區藥劑師對老社區十分重要。香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基教授指出，人口老化是近年世界各地關注的問題，而英美等地都常見有社區藥劑師。他指，不少長者或長期病患者都需每日服食最少6至7款藥物，惟部分長者或會不小心重複服藥，也有情況如部分收鼻水藥物，其作用是收窄鼻內血管以紓緩流鼻水症狀，但心臟病患者就未必適用。

香港仔坊會健康服務藥劑師吳苑彤（左）表示，疫情下公營醫療系統長期瀕臨崩潰狀態，認為社區藥房可擔當「少少角色」。（呂諾君攝）

藥劑師：社區藥房可減輕急症室負擔

香港仔坊會健康服務藥劑師吳苑彤表示，不時見有市民囤積藥物，例如曾有長者攜同一大袋已經過期的藥物前來，也有些市民不知道不同藥物可能會「相沖」。 她指，曾有一名患「三高」和腦癇症的婆婆前來表示自己近期的發作之數突然增加，而藥房內的同事發現原來婆婆除了到公立醫院覆診，也曾因有痰到訪私家醫生，而私家醫生開了抗生素給她，未料到就是這些藥物令腦癇症藥物藥效大減，而最後社區藥房的藥劑師替她向醫院解釋情況，並進行藥物整合。

吳又指，疫情下公營醫療系統長期瀕臨崩潰狀態，認為社區藥房可擔當「少少角色」，如同問藥的 「便利店」一樣，為不同病人提供藥劑服務，成為「貼地」的藥劑師，「唔係淨係提醒每日3次、每次一粒，每日三次應該係隔六個鐘定8個鐘？呢啲都應該要解釋清楚。」