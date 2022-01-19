楓樹街球場檢測點未見人龍　地盤工友：未加站前要去荃灣屯門檢測

政府因應深水埗區內包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等懷疑出現隱形傳播鏈，今日（19日）起在區內增設八個檢測點，開放予區內居民和於該區工作的人士接受免費檢測服務，包括進行強制檢測及「願檢盡檢」。《香港01》記者今早到楓樹街球場的流動採樣站視察，但並未見有如早前屯門般出現檢測人龍，只有少量在附近居住的街坊「貪方便」，或是因工作需要前來檢測。



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早前屯門區成為爆疫高危區，多處出現檢測人龍，多個檢測中心排隊等檢測的人龍，由日間到深夜仍未消散；而近日深水埗區內多個區域亦出現確診個案，政府指因社區傳播風險較高，遂增設檢測點便利市民進行檢測。其中一個是位於長沙灣道及楓樹街交界的楓樹街球場，早上時分只見該站人流很少，市民進入後數分鐘便完成檢測，但有數名街坊誤以為出口是入口，需兜大圈才能進入該處。

居於楓樹街球場附近的李小姐指，今日是自願前來檢測，因地點方便，「做咗檢測自己放心啲囉」，但之前則較少做；同樣在附近居住的莊先生指，自己從事地盤工作，不定時收到公司要求後便需進行檢測，在政府未加設該站前，他與工友會去荃灣、屯門等各處做檢測，現時認為更加方便，也不用排隊。街坊劉太則指，近日深水埗區多處出現疫情，自己也擔心情況，日前得知增設採樣站的消息後，今日便前來檢測，她認為「入面安排都可以」，也慶幸沒有出現人龍。

1月18日，美孚新邨第三期封區檢測

