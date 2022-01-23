疫下停課SEN兒童病情變差　6歲女童稱「跳落樓好開心」急入院

第五波疫情下學校再度停課，SEN兒童的基層家長欠缺支援，心理壓力無處釋放。社協今日（23日）發表調查報告，分析SEN兒童的家長面對疫情停課及支援服務不足的問題，有患過動症及讀寫障礙的6歲女童，因留家學習病情急轉直下，其家長形容「佢好似癲咗走來走去，同我講跳落樓會好開心」 需緊急住院十多天，亦有單親媽媽為照顧兩名SEN子女耗盡心力，既擔心追不上學習進度，兩兄妹更因行為無法自控「打交打到驚動警察」，三人須會見精神科定期服藥，有關注團體指SEN學童由幼稚園升至小學後，學習及治療支援出現斷層，坊間治療服務動輒800至逾千元一課，基層家庭無法負擔，促請政府提供津貼或增加服務資源。



社協今日（23日）發表調查報告，分析SEN兒童的家長面對疫情停課及支援服務不足的問題。(莫家文攝)

調查發現學前及學齡SEN兒童支援服務現斷層

香港社區組織協會去年6月至9月，針對SEN兒童進行網上問卷調查，成功訪問311名確診SEN兒童的家長，了解SEN兒童的需要及服務情況，以及坊間針對SEN兒童的支援服務收費，相關數據分析於今日公布。受訪者之中，有61.4%兒童患上專注力不足或過度活躍症，40.8%患上言語障礙，32.8%有讀寫障礙，24.4%有情緒問題。其中有約71%受訪兒童為6至12歲兒童，3至5歲佔18%，有59.8%的人出身於低收入家庭，37%出身於綜援家庭，有44%兒童居住籠屋、劏房、天台屋等不適切居所，當中租住私樓的家庭多為套房單位，顯示惡劣的居住環境影響SEN兒童身心成長。

調查發現，87.5%的SEN兒童家長最想得到功課輔導及補底班等學習支援，其次有74.3%家長需要言語訓練、專注力訓練及社交訓練等服務，亦有73.3%需要音樂或繪畫類等興趣服務。然而學校疫情前有提供功課輔導班，但通常一個老師照顧超過8個學生，無法兼顧SEN學童的特殊需要，以致他們經常無法完成功課，疫情下功課輔導班轉由網上輔導，SEN學童專注力有限，更難切合他們的學習需要。

而政府專為SEN兒童而設的支援，6歲之前的幼童由社署統籌，分別提供「資助學前康復服務」、「為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼」以及「到校學前康復服務」，有關服務均由認可機構提供臨床心理學家、社工、言語治療師等專家提供治療服務，有清晰規定服務時間及節數，對SEN兒童有實質幫助，但升至小一或6歲後，便改由教育局統籌，由學校各自申請「學習支援津貼」，用法較有彈性，校方可根據情況用於購買設施，額外增加人手、外購服務等，受訪家長均反映用在SEN兒童的中小學參與治療和訓練服務相對學前服務減少，令學前與學齡SEN支援服務出現斷層，加上只有兩成半公營中小學獲得優化校本心理服務，即派教育心理學家每年到校30天，其餘學校為20天，他們還要兼顧學校危機處理及SEN兒童評估服務，可見支援服務嚴重不足。

非牟利機構治療服務昂貴 每節課最貴逾千元

調查又發現，中小學治療服務不足，曾有27.3%的受訪家長尋求除社協以外的非牟利機構服務，但75.6%受訪家長認為收費太貴，63.2%受訪者稱只能負擔每月1,000元以下針對SEN兒童的學習、興趣與訓練支援。社協去年曾就此審視15間非牟利機構的SEN兒童治療及訓練服務，由於大多採用自負盈虧經營模式，因此收費極為昂貴，以特殊學習困難旳讀寫訓練課堂為例，每節45分鐘，收費介乎180至990元，評估收費由2,300至9,460元不等；語言治療、職業治療，物理治療、教育及臨床心理服務，每節收費由最平200至1,100不等，評估收費最高收費高達9,000元，對於一個基層家庭來說難以負擔。

由於服務不到位，有85.2%受訪家長最近一個月有失眠情況，當中15.4%有自殺念頭，有73%人需要長到到精神科覆診，可見SEN兒童照顧者壓力爆煲。

居住劏房的洪先生，育有一名就讀小學的女兒，2019年6月就讀K3時被確診患上讀寫障礙及過度活躍症，惟她的年紀剛超過接受學前服務支援，要在升小學等待給予適合支援，剛好又遇上疫情，學校停課長期留在家中，其病情逐漸加重，前年6歲時突然發狂般在家中跑來跑去，一時向他表示「一跳落樓就好開心」，一時全晚無眠，聲稱「成晚見到好多蟲走來走去。」嚇得他帶女兒到急症科求診，住院十多天接受觀察，醫生未能確認其女身心理是否出現問題，須轉介精神科覆診。他形容SEN兒童本來需要多學習多出外社交，但疫情兩年多上學停擺，網課又對SEN兒童毫無幫助，父女兩人過得很艱難，「陪住佢又無工開，唔陪佢又擔心，見好多單親家庭又特別需要睇實佢。」

育有三名子女的單親媽媽Tina，其中兩名子女患過動症、專注力不足及讀寫障礙，自己亦因此患上抑鬱，三人需定期見精神醫生服藥，她說到傷心處忍不住拭淚。(莫家文攝)

單親媽兩子女確診過動及專注力不足 壓力大變抑鬱

育有三名子女的單親媽媽Tina，大兒子已出身投入社會工作，現年14歲的次子患過度活躍及專注力不足，11歲的幼女患讀寫障礙及專注力不足，其中次子升讀小一發現問題，排期政府醫生至小三才確診，由於中間未能確認患病，幾乎每日均被老師投訴罰企，「罰到佢唔中意返學，起床都要瞓地發脾氣唔肯返。」至小四後校方曾轉介參與非牟利機構的社交訓練，一個月兩堂，但至小六後完全停擺，以致兒子情況一直未獲得改善，目前他就讀中二，又因行為問題被校方停宿及退宿，返回家中後無法在家中冷靜，房內幾乎掟滿一地雜物，令她束手無策。而幼女小三才確診，由於專注力不足，學習完全無法跟上進度，幾乎全科不合格，但她又不肯與自己溝通，只要說上兩句便立即出言頂撞，更因為行為不受控，兩兄妹經常一言不合打架，凌晨時分屢次驚動警察到場，自己亦因心理壓力過大出現抑鬱，目前三人要長期到精神科覆診服藥。

社協社區組織幹事黃文杰表示，政府有必要增加SEN兒童的照顧者支援，包括建議設立照顧者津貼，讓現行「為低收入殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」擴大對象至SEN兒童家長；為現行19間家長或家屬資源中心增加人手，讓更多SEN兒童受惠；加強家校合作，優化特殊育資訊系統以跟進SEN兒童在校支援情況。另外，針對非牟利機構服務收費昂貴問題，她建議政府開展一定數量的免費服務，亦可提供全免或半免名額，並考慮提供1,200現金補助或學習券，鼓勵家長使用服務。