無障礙旅遊｜機構巡查全港景點無障礙程度　迪士尼及觀塘獲滿分

殘疾人士平日出行已不容易，要如健全人士般「無障礙旅遊」，可以有甚麼選擇？香港傷殘青年協會早前派出巡查團隊，走訪全港25條旅遊路線、超過70個景點進行實地考察，了解其出入口、通道、交通等的無障礙程度。當中發現，各條旅遊路線平均的無障礙指數，5分之中獲3.25分；而香港迪士尼樂園和觀塘更獲得滿分。該會又整合所得資料，印刷了《無障礙去街Guide2022》旅遊書刊，並更新了中、英文網站，希望能喚起社會各界認同「無障礙旅遊」的理念。



香港傷殘青年協會早前派出巡查團隊，走訪全港25條旅遊路線、超過70個景點進行實地考察，並印刷了《無障礙去街Guide2022》旅遊書刊。（呂諾君攝）

香港傷殘青年協會（傷青會）獲勞工及福利局贊助，開展「暢通易達遊香港2021/2022」計劃，在去年7月至10月期間，派出由殘疾人士與健全人士共同組成的團隊巡查各區。他們按照各景點無障礙設施的完善程度，在書刊及網站內加入各條旅遊路線的「無障礙指數」，以一星為最低、五星最高。

鄉郊、離島及舊區評分較低

調查發現，在25條旅遊路線當中，有接近一半（48%，共12條）路線獲得超過三星評分，主要位於新市鎮及九龍區，其中香港迪士尼樂園更是唯一在2018及2022年兩奪五星評分的主題樂園，而包括觀塘海濱等的觀塘路線亦獲得滿分。此外，九龍寨城公園／宋王臺、元朗、太平山、沙田、坪洲、昂坪、油麻地、科學園、海洋公園等也獲得四星的高分。另約三成旅遊路線（28%，共7條）獲得低於兩星的評分，主要為鄉郊、離島及舊區，如中環、北潭涌、西灣河、南丫島-榕樹灣、城門水塘、深井／屯門，而上環的路線只得一星。

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傷青會指出，沿線景點需要改善的地方包括建築物入口設有門檻、欠缺清晰指示、欠缺引路徑、渠蓋間隙過闊、通道過份陡斜、建築物主要入口只能以樓梯到達等。

大澳復康巴士需兩星期前預約

輪椅使用者崔玉梅指，在巡查時曾到舊區工廈欲參觀特色店舖，惟發現出入口指示均不夠，也沒有無障礙廁所等等。她認為，不少殘疾人士會因此避免前往，只能到設施較齊全的大商場，「舊區最多歷史，希望第時啲舊區都可以加返無障礙設施，等我哋唔使咁單一淨係去商場。」她又指，疫情下和很多市民一樣，輪椅人士愛到郊外旅遊，惟以大澳為例，現時他們只可在兩星期前預約在假日才開辦的復康巴士線，並沒其他無障礙交通方式可以前往，輪椅需要較多空間，想避過假日人潮卻沒辦法，「希望日後可以同正常人一樣，可以隨時出行。」

另一名輪椅使用者伍巧玲則指，到山頂凌霄閣巡查時有不愉快經歷。她表示，該處有一位置需叫職員協助才能使用升降機，惟當時職員態度不佳，也顯得很不情願；她認為，雖然該處設施不錯，但除了硬件，「人」也是達至無障礙的一大元素。

香港傷殘青年協會副主席何雪梅指出，是次更新書刊除了為讀者介紹景點、行程和無障礙資訊，也新增了各景點附近的殘疾人士泊車位資料，希望能提高他們與家人和朋友外出旅遊的動機、安心地享受無障礙旅遊的樂趣。該會行政主任（行政及政策倡導）朱濠暉則指出，如中環街市在標誌性的水磨石梯中加設讀摸平面圖、迪士尼樂園的輪椅使用者可直接登上「森林河流之旅」的船隻，都是值得參考的安排；又指將把書刊寄予不同政府部門設施管理者，希望繼續推動各景點改善無障礙設施。