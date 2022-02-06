「財神」划獨木舟荃灣登岸派禮送祝福：希望港人新年開心返！

今早（6日）天氣清涼，有人卻不怕冷，沿岸向港人送上祝福。數名獨木舟教練今早身穿財神服裝，划着獨木舟抵達荃灣西海旁，向沿途的巿民派發小禮物，發起人稱今次自資舉辧活動，源於看到港人在疫情期間不快樂，期望以物輕情義重的方式為港人打氣加油。



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由汀九海灘划兩公里至荃灣西 沿途向巿民揮手

4名獨木舟私人教練，繼聖誕節在林村河化身聖誕老人派禮物後，今日穿上財神服裝在大約攝氏15度的寒風中，先從汀九海灘出發，划起獨木舟游划2公里，抵達荃灣西公眾碼頭，他們沿途向巿民揮手，登岸後便開始逐一向途經巿民打躬作揖恭賀新禧，並且送上元寶仔及吉祥電話繩等小禮物，祝願巿民在新一年中平安快樂。

發起人Alex表示，由於受第五波疫情影響，今次參與人數不及去年聖誕節多，但他與3名教練堅持如常舉辦，下周六（12日）計劃再到青衣或大埔林村河為港人送上祝福。

12月25日聖誕節中午12時許，一隊12人在林村河划着獨木舟慶祝聖誕，非常搶眼。（何偉霖facebook圖片）

發起人：看到港人在疫情期間的不快樂

他表示，本身是獨木舟教練，故可透過私人名義出艇，而自資準備的禮物亦不過數百元，他主要看到港人在這幾年變得不開心，希望以特別扮相的方式逗港人一笑，今次尤其看到小朋友及長者遇見財神時特別雀躍，主動走過來接收禮物，「我哋做呢樣嘢都係for fun，禮物唔太值錢，但其他人好開心接受祝福，咁係我哋最想見到。」

Alex去年12月27日帶領一行12人划着獨木舟，從烏溪沙出發划到林村河，他們穿上聖誕老人的裝束，獨木舟上亦貼上聖誕裝飾應節，其間又向岸上的街坊送上祝福，「聖誕快樂啊！」並沿途向街坊派發小禮物，有途經市民亦在橋上向他們揮手，為區內增添了不少節日氣氛。