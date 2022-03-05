大圍河道花園拆開放告示疑「未開始已結束」　市民批「倒錢落河」

位於大圍渠的大圍河道花園，自落成以來便引起市民關注，雖然大部分設施已落成，但至今仍從未開放。近日有市民發現，場內正在施工，而明渠旁的宣傳海報已經被拆走，懷疑是「未開始已經結束」、「未開放便已清場」；質疑本來花園的設計和概念安全成疑，興建只是浪費時間和金錢。



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河道花園原定1月開放

政府在2019年的《施政報告》提倡打造「河畔城市」，即在活化河道工程上，希望加強公眾與河道的連繫，大圍明渠為其中一個活化地點。今年1月明渠邊出現印有「大圍河道花園」的橫幅，當時形容即將開放作「冬日限定初體驗」，有當區居民表示十分期待，但亦擔憂場地的防洪措施。不過，由一月至今，該處仍未開放，其間在2月大除夕夜水位上漲時，有市民拍得明渠也出現水浸。

直至日前再有市民發現，大圍河道花園內有工人開始拆除樓梯和圍網，明渠旁的宣傳海報已消失不見，質疑興建花園實屬「倒錢落河」。記者1月到場時，見到當時花園外的告示亦寫着，開放時間將直至本年2月底，但渠務署遲遲不作開放，遊人只能站在公園外圍觀賞，無緣入場體驗。有網民在網上留言質疑取消開放公園的決定，懷疑事件與花園的設計和概念安全成疑有關，直斥未享用過設施便結束拆卸，尤如「倒錢落河」。

記者一月到場時，見到當時花園外的告示亦寫着，開放時間只直至本年二月底。（資料圖片／黎倩婷攝）

渠務署發言人回覆查詢時表示，該署近年積極推展河道活化工程，提升河道生物多樣性、綠化環境、促進親水文化，以及改善社區環境，當中包括「活化大圍明渠」工程，而從公眾咨詢了解到市民普遍歡迎大圍明渠活化計劃，並期待明渠活化後能夠提供更多活動空間，因此作出新嘗試，原定於今年年頭旱季，在大圍明渠約100米長的河道內設置「大圍河道花園」，除了為將來工程使用的「水位上升預報系統」及「智能河畔管理系統」收集有用的實際運作數據及資料，幫助優化整個活化工程的設計外，亦能夠讓居民嘗試使用河道空間的感覺，以收集對活化大圍明渠的意見。

渠務署：因疫情未能開放

發言人續指，為確保安全，「水位上升預報系統」會實時監測、分析及整合雨量和河道水位數據，以及連結天文台的預報資訊，估算潛在的水位上升風險。於預料河道水位會上升時，系統會透過廣播、訊號燈及電子顯示屏作出警示，提醒市民離開河道花園，管理人員亦會指示及協助在場人士安全離開河道花園。而「智能河畔管理系統」能夠實時監察河道花園的人流情況，讓管理人員實時掌握河道花園內的情況，並為仍在河道花園的人士提供協助。

發言人強調，河道花園是「活化大圍明渠」項目勘查研究的一部份，收集到的數據及意見，可以為下一階段的詳細設計提供非常重要的參考資料。此外，河道花園內的設施均屬簡單設計，而且盡量採用循環再用物料建成。大部份物料將會循環再用於其他工程項目中。河道花園原計劃於2022年1月至2月旱季期間開放，但鑑於本港2019冠狀病毒病疫情的發展，河道花園未能如計劃對外開放。