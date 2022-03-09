調查揭業主濫收水電普遍　最嚴重收貴20倍　團體批修例未保障租戶

規管劏房業主濫收水費的《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例》於去年5月生效，並設有熱線供市民舉報疑似濫收個案，惟有團體調查發現，逾八成受訪者因為擔心被業主秋後算賬而選擇不舉報，而坊間水費收費方式五花八門，有九成六的受訪者正被業主濫收水費，濫收幅度更近五倍。

有居於劏房的街坊指，過往曾租住鐵皮屋，業主收取的水費是正常的20倍，形容現時能按照水錶用度、自行向水務署交水費「好歡喜」。



調查發現，有96%的受訪者現時被業主濫收水費，團體促政府加強主動執法。（葵涌劏房居民大聯盟提供圖片）

葵涌劏房居民大聯盟於2021年12月31日至2022年2月15日進行了一項葵涌區不適切居所濫收水費問卷調查，以問卷訪問了100 位不適切居所租戶，其中發現，雖然有關條例早已生效，而水務署承諾會就懷疑濫收水費的情況主動巡查，惟所有受訪者都表示，居住期間從沒見過曾有職員於大樓內進行巡查。調查亦顯示，約83.3%的受訪者因擔心會被業主秋後算賬而選擇不向水務署舉報、超過五成的受訪者則擔心舉報業主後，業主會將罰款的損失轉嫁給租戶，共90%的受訪者都表示不會主動舉報業主。

96%受訪者稱被業主濫收水費

調查亦發現，現時租戶的水費繳費方式五花八門，除了最常見的業主自定水費價錢（75%）之外，還有按住戶人頭計算（15%）以及租金包含水電（4%），當中缺乏統一標準，而業主自定的水費價錢可以介乎10元至18元一立方不等。有96%的受訪者現時被業主濫收水費，當中81%的受訪者現時居住的單位已經安裝獨立水錶。而就水務署修例一事，有86%的受訪者表示不知道，更有66%的受訪者不知道現時業主濫收是違反法例。

調查發現，不適切居所家庭的水費高於一般家庭。（資料圖片／羅君豪攝）

不適切居所家庭水費高於一般家庭

不適切居所家庭的水費高於一般家庭。受訪者平均每月平均用水量為10.69立方米，若以水務署收費方式計算，一個結算期（四個月）只需要繳交123.04元，而在相同的用水量下，受訪者一個月已經需要繳交142.6元水費，即是受訪者一個月所繳交的水費已經超出水務署4個月的收費，每個結算期的濫收比例高達4.6倍。

一家三口居於劏房的黃女士指，過往租住鐵皮屋時，業主每人頭每月固定收40元水費（即黃女士家庭每月付120元、4個月付480元），在數月時搬到現時劏房後，終有獨立水錶可自行交水費。黃女士透露，現時一個季度約4個月的水費才24元，驚覺過往被業主濫收的水費比現時高約20倍，「發現差得好遠，𠵱家好歡喜，但又覺得以前業主濫收好無良......本身住嘅環境已好差，已經好少其他開支，水費咁貴令生活更加拮据。」她又指，如之後需再找住處，經過今次經歷後也必會留意水電費情況，但坦言現時一房難求，如業主堅持收取較高費用她們都會被迫接受，「始終係人地嘅房。」

團體建議，政府應要立法安裝獨立水錶，並直接向水務署繳交水費，直接解決現時租客因較難取得完整單位的水費單、被業主胡亂定價的問題。（葵涌劏房居民大聯盟提供圖片）

團體促政府立法安裝獨立水錶

陳女士則指，其單位「一劏四」，業主向四伙人每人頭各收每月70元水費，惟陳女士家中有洗衣機，業主要求多收一份（即陳女士每月需付140元）；陳女士認為不公平也不合理，但坦言不敢打電話舉報業主，「你去舉報人哋，佢會話你咪走囉、去踎天橋囉。」她又指，從來沒見過水務署有人前來調查，指如見到有人來，面對面時會將情況如實告知。

葵涌劏房居民大聯盟建議，政府應要立法安裝獨立水錶，並直接向水務署繳交水費，解決現時租客因較難取得完整單位的水費單、被業主胡亂定價的問題；並應加強主動執法，若發現有疑似濫收水費個案時，更應主動介入調查，搜集證據，及後提出檢控。此外，水務署亦應加強政策的宣傳，讓市民知道自身權益，當面對業主濫收時可以如何尋求協助。