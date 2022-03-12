第五波疫情海嘯式爆發，每日確診人數屢創新高，本港60歲或以上的長者疫苗接種率相對較低，當中有很多為長期病患者，擔心接種後會出現不良反應。有見及此，無國界醫生和社協合作，多名現職醫生和護士犧牲放假時間，一連兩個周六義務來到深水埗區，為對疫苗接種和疫情有疑問的街坊提供免費醫療諮詢，並讓諮詢後有意接種疫苗的人士即場進行接種，至今已有逾70名街坊受惠。



全家染疫無藥捱到康復

疫情下基層街坊面對不少窘況，深水埗街坊May透露，自己上月中與兩個女兒相繼確診，除了相隔10日、至她們完全康復仍未收到檢測結果，即使通宵致電衞生署熱線仍無人接聽，一家三口「廿幾日冇出門」，只靠即食麵和罐頭維生，並「一日食一餐」減少消耗。而在藥物被全城搶購之下，她們也難以取得，坦言從上月起沒有服食退燒等藥物、「靠自己好返」；直至現時完全痊癒，才能向社協求助化痰、止咳和傷風藥物以作不時之需。

May指，兩個女兒已打齊兩針，但她患糖尿病、膽固醇、脂肪肝、關節痛等長期病患，因此遲遲不敢打針。她上月初曾向私家診所查詢是否適合打針，惟醫生著其詢問治糖尿病的醫生，到後來確診並康復，今天到場才被醫生告知，康復者應待180天後才能打針。她擔心，在此期間「超市冇得去、商場又冇得去」，而對於如何領取醫學豁免證明書的程序也不太熟悉。

醫生對是否適合接種回應模稜兩可

社協社區組織幹事吳衞東指，很多基層市民患有「三高」，對於打針持有不同程度的擔心，即使她們前往向醫生查詢，很多時醫生的意見也都模稜兩可，不會明確說出患者是否適合打針；即使收費高昂的私家醫生，亦未必會為不適合接種的市民開出醫生紙。他指，今次社協收到無國界醫生聯絡，在場醫生會立即告知街坊是否適合、並可即場打針，認為在政府熱線「打唔通」等情況下，這類社區自救的行動十分重要。而是次活動共有70名街坊受惠，當中有約四分之三為劏房家庭。

無國界醫生：接種前更要聆聽巿民擔憂

無國界醫生（香港）行動支援組區域總監陳利晨醫生指，今次並非只是簡單的疫苗接種計劃，而是透過以人為本的護理方式推行，知道深水埗區很多長者「想打針但又好驚」，因此希望能探討病人在臨床、心理社交和文化方面的需求；他認為，不只市民的身體問題，情緒、心理等也需關注。「我們幫助他們填寫表格、上傳疫苗接種證明，教他們如何使用快速抗原測試包，並聆聽他們的擔憂，相信這些都能夠幫助到長者。疫情正在影響我們的身心，互相關心、關注和支持同樣重要。」

在公立醫院工作的吳醫生，今次響應無國界醫生的呼籲，乘着放假時間前來義務替街坊進行醫療諮詢。她指，每位街坊至少可有15分鐘的諮詢時間，而大部分的街坊主要擔心打完針後有不同副作用；又指相比公立醫院病人，深水埗區的街坊更「聽話」更容易溝通。