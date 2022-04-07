逾半受訪中學生不贊成提早暑假　入選排球港隊女生錯過最佳集訓期

為配合抗疫工作，學校上月宣佈提早放暑假，但突如其來的長假期，對學生的身心原來有不少影響。香港青年協會媒體輔導中心今日（7日）公佈「第五波疫情對學生的影響」調查結果。逾半受訪者並不贊成提早於3、4月放暑假，逾七成更認為這個安排令他們錯過校園生活體驗，更有近半受訪學生認為自己的體能轉差。香港青年協會表示，學生由今年1月中旬暫停面授課至4月下旬的暑假，長時間缺乏正常校園生活，令他們的學習效能、體能及精神健康等產生負面影響，建議在疫情可控情況下，校方在復課後作出相應調整。



青協媒體輔導中心於今年3月21日至31日期間，以網上問卷形式訪問了995名中學生，了解他們在第五波疫情下的影響。（青協提供圖片）

青協媒體輔導中心於今年3月21日至31日期間，以網上問卷形式訪問了995名中學生，了解他們在第五波疫情下的影響。結果顯示，約三分一受訪學生對突如其來的假期感到無奈，亦有逾半受訪者不贊成提早放暑假，當中有78.4%表示因為打亂原定7、8月暑假的安排，73.3%指3、4月要呆在家中，浪費一個長假期，以及有65.9%認為影響自己的學習進度。

近半受訪學生認為自己體能轉差

此外，與第五波疫情前相比，有近半受訪學生認為自己的體能轉差，40.5%受訪學生認為自己學習效能轉差，而認為自己情緒及人際關係轉差的則分別有34.8%及25.9%，可見提早放暑假的安排對學生身心發展均帶來潛在風險。

有不幸確診的應屆文憑試考生求助，指因染疫打亂溫習安排感到焦慮，即使康復後亦出現後遺症，例如容易疲勞，難以集中精神溫習應試，已計劃下年再度應考。（資料圖片）

應屆文憑試考生確診 後遺症影響溫習進度感焦慮

香港青年協會媒體輔導中心青年工作幹事李卓翰指，青協關心一線接獲的青少年求助比去年同期（1月至3月）上升7%，當中六成個案均與情緒相關，而情緒個案數字亦比去年同期（1月至3月）上升24%。李卓翰透露，曾接獲有不幸確診的應屆文憑試考生求助，指因染疫打亂溫習安排感到焦慮，即使康復後亦出現後遺症，例如容易疲勞，難以集中精神溫習應試，已計劃下年再度應考。他指不少人留家抗疫下，環境上亦難以配合學生溫習，由於目前自修室需關閉，有與停工家人同居的中五學生形容家中不夠安靜，需待深夜才可溫習，甚至因此與家人發生爭執，他近期亦常哭泣及食慾不振。除了學生求助，有中一生家長曾致電熱線，指其女兒本來生性活潑，疫情因長期在家導致低落寡言，與父母的感情亦轉趨冷淡，「掛住打機唔出房」。

有熱愛打排球的中五女生年初接獲港隊取錄通知，惟第五波疫情來襲，練球場地被封，只能在家自行訓練。（資料圖片）

香港青年協會學校社工組分隊隊長林錦芳亦指，有熱愛打排球的中五女生年初接獲港隊取錄通知，惟第五波疫情來襲，練球場地被封，只能在家自行訓練，「佢擔心出年中六要集中應付DSE，冇時間訓練，所以𠵱家係最適合嘅時間去追佢嘅排球夢」。另有社交障礙的學生，去年9月開學時有老師跟進其社交技巧，至聖誕節時已有明顯進步，惟停課將所有訓練改為網上，令他的社交技巧打回原形，十分可惜。

促復課後加學生校園生活體驗

香港青年協會副總幹事徐小曼表示，學校因應疫情提早放暑假，令學生無法一如以往預早作好活動安排，學生只能參加網上活動，令部分學生白白浪費假期。徐小曼指，長時間缺乏正常校園生活，無可避免令學生的學習效能、體能及精神健康等產生負面影響，建議在疫情受控下，學校復課後作出相應調整，包括加強學生的校園生活體驗，例如增加課外交流、參觀及比賽等，亦要加強課後學習支援，協助紓緩學生學習疑難。她亦建議增加團體課外活動機會及開放學校文康體藝設施，鼓勵學生身心健全發展。

此外，徐小曼亦建議家長盡早及按時讓子女接種疫苗，讓他們恢復正常的校園學習及社交生活，學生亦應善用假期，保持作息有序，利用網上學習資源充實自己，並保持適當運動量，提升抗逆力。