註冊營養師全家染疫靠食療康復　拆解巿面迷思建議兩大抗疫食譜

本港第五波疫情持續，大量確診者須居家檢疫，即使康復過後身體出現大大小小的後遺症，有註冊營養師今日(9日)在網上舉行講座，解釋「食白粥清腸胃」、「唔好飲凍嘢」、「想補維他命D要曬太陽」等市面迷思，透過自身染疫經歷，建議巿民從食療着手，讓身體盡快回復活力，保持健康體魄「同病毒打仗」。



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染疫出現炎症 攝取高熱量及高營養密度食物抗疫

網上平台「活好的」x「營繫」今日合辦網上講座，邀請巿民參與Zoom meeting分享疫下的養生營養飲食，由註冊營養師黃兆章講解中招在家隔離時，飲食注意事項；踏入康復期，如何從飲食補充體力加快復元；即場示範疫下健康食療等內容。

是次講座大約邀請30名巿民參與講座，主持在開始進行問卷，發現至少4成參與巿民曾感染新冠肺炎並已康復，註冊營養師黃兆章亦稱自己與同住父母曾一度全告中招，幸沒有發燒，只有身體較為疲倦等輕微癥狀，隔離期間親友代為買餸，主力在家煮食，靠食療慢慢讓身體復元，自身經歷令他更明白健康飲食的重要性。

黃兆章指部分患者染疫期間，身體曾出現不同炎症，極需攝取高熱量及營養密度高的食物，但老一輩認為大病過後應主要食白粥清理腸胃，惟他解釋白粥是流質食物，確是適合病人吞嚥，但沒有加入其他食物太過清淡，身體「打咗場大仗」後需盡快攝取營養加快復元，建議在白粥加入鮮腐竹 、肉碎及豆腐等高蛋白質等食材。

患者誤以為避開「生冷嘢」、「食白粥清腸胃」

根據一般人的認知，病人康復後盡量避開凍飲或「生冷嘢」，但黃兆章指新冠肺炎患者其中一個病癥便是咽喉腫痛，甚至有病人指「連飲水都覺得痛到吞唔到」若病人堅持飲熱水，只會增強咽喉不適感，他建議可飲用室溫水，又或患者感覺病癒後嗅覺全失，可將水果切成粒狀放入雪櫃，間中拿出冰粒或水果粒含住，既紓緩喉嚨不適，亦有助刺激恢復嗅覺。

他又建議新冠患者康復後，應吸收大量營養素，包括攝取維他命A至E，鋅、硒、鐵、鎂、銅等礦物質，並且每日飲用6至8杯水，當中他提及一般人以為要攝入維他命D需要多曬太陽，但他指隔離期間「好難喺屋企隔住玻璃曬」，他建議可食用蛋黃及三文魚、冬菇作補充，其中只要將香菇放在陽光之下「曬一曬」，就可以提升維生素D含量，再烹調食用有助提升身體抵抗力。

若要攝取營養密度高及高熱量的食物，黃建議蟹柳冬菇茶碗蒸及牛油果碎蛋薯蓉兩款食譜，認為制作簡單又美味，一般巿民很快學懂，但若巿民無法煮食只能外賣，他則建議購買兩餸飯等，盡量揀選蝦仁炒旦及蒸水蛋等食物，有助提升免疫力。

網上平台「活好的」將繼續邀請註冊營養師、醫師或體適能教練透過網上講座等方式，免費邀請巿民出席，以講解不同類型的健康及抗疫資訊，有興趣者可瀏覽官網了解詳情。

註冊營養師建議攝取食物餐單：

