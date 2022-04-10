大埔連鎖食品店佔路擺賣　紙箱膠盒堆滿行人路　議員斥罰款當倉租

大埔「四里」一家連鎖食品店，繼去年開張不斷擴張營業範圍引發阻街問題後，近月變本加厲將大量貨物擺出行人路「罰款當倉租」，食環署上月底曾採取行動充公違法擺街貨物，有街坊當晚拍片指摘涉事食品店事後故態復萌，隨即被3名紋身男及1名黑衣男爆粗恐嚇，有區議員今日（10日）到場拍攝貨物在街上堆積如山的誇張場面，直指其他商店紛紛仿效，「一間唔守規矩，其他同樣唔聽話越伸越出」，促請食環署修例加重罰則。



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大埔四里商店無限伸延店外範圍擺賣

毗連大埔墟街市、以大明里廣場為中心點的廣福里、大榮里、大光里及大明里俗稱「四里」，上址肉類、蔬果檔、食店林立，不少店舖為擴張營業範圍，把貨架延伸出店外行人路上擺賣，引發阻街問題，去年一家連鎖食品店開張後，情況更加嚴重，靠近廣場對開壆位擺滿貨物，店員更將貨架無限伸延，有街坊投訴「一個舖位空間擺出三個舖位」，情況嚴重。

據了解，四里屬商舖阻街黑點，食環署職員不時到場巡查，一旦發現擺在行人路上貨物阻街後便會貼上「警告通知書」，要求4小時內移走，惟店員將相關貨物移入店內，再重新將新一批貨物置放於街邊，變相「當行人路係貨倉」，加上貨架不斷從店內伸延至街上範圍，越佔越多，最終一條原本容納6至7人的街道，縮窄至僅容2至3人側身而過。

大埔區議員何偉霖透露，食環署不止一次對四里一帶商店採取行動，最近一次為上月31日，食環署人員到場充公違例阻街的貨物，惟食環署人員離開後，一家連鎖食品店隨即故態復萌，更有巿民在食環署執法過後拍片直播時被店員恐嚇。

商店遭充公貨物後街坊直播 四男爆粗恐嚇

片中所見，一名大埔街坊直播食環署職員執法離開後，涉事連鎖食品店的違規情況，突然3名赤裸上身的紋身男及一名黑衣男走出店外上前干預，並質問該名街坊「關你咩事？」隨即被街坊反駁「你哋係咪（貨架擺到）突出條路先，你哋賣到連條路都冇埋喎！」又指「噚日擺喺度，我連一架BB車都行唔到啦。」3名紋身男輪流發難不斷爆粗，其中一人更恐嚇稱「你夠薑聽日過嚟，夜晚，我話畀你聽，你估我好x好玩呀，玩呀，繼續玩。」

何偉霖今日（10日）再到四里拍攝，發現情況越來越誇張，發泡膠箱、紙箱及載貨用膠籃隨意棄置於坑渠邊，在公園壆邊堆積如山，而涉事屢次違規的連鎖食品店，目測貨架伸延範圍幾近一倍以上，其他商店見狀紛紛仿效，「一間唔守規矩，其他同樣唔聽話越伸越出」，以致行人路越收越窄。他見過食環署到場執法，要求店員縮回正常營業範圍，但「店員當佢冇到，應都唔應佢繼續擺賣。」 更公然將行人路當貨倉，將貨物蓋上帆布擺放過夜，結果引來大量老鼠行人路與渠邊貨物來回亂竄，引發環境衞生問題，情況已近失控。

議員促修例加重罰則

長沙灣「新界仔」果菜檔店員日前在食環署人員到場巡查時發惡驅趕及逼出馬路事件，引發警方及食環署一連五日清洗太平地，更拘捕涉嫌指罵食環署職員的菜檔男子，何認為食環署與警方聯合執法固然是好事，但「下下都要食環警方做聯合行動，其實係無可能每區日日咁做。」他認為是食環署的罰則太寛鬆，例如貼上「警告通知書」的阻街貨物限4小時內移走，讓商販有時間搬走再補上新貨，而阻街罰款的1,500港元的定額罰款通知書阻嚇性有限，不少商販罰款當交租，應修例提高罰款，或對屢犯不改的商販實施加重性刑罰。