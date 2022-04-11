調查揭新法例生效後劏房濫收水費普遍　水務署巡查率僅0.0002%

規管劏房業主濫收水費的私人條例草案去年5月生效，但劏房住戶被濫收水費的情況普遍，有調查揭所有受訪荃灣劏房戶由立法至今，從未遇過水務署人員到場巡查，其中最貴一名住戶被業主收取每立方米18元水費，較水務署最高水費9.05元多出近一倍，亦有受訪戶被按月收取至少400元水費，但從未有權審閱水費單，而水務署回覆新法後生效9個月以來只有大約20多宗巡查，相比全港逾12萬餘個劏房戶，巡查率不足0.0002%，聯盟認為覆蓋率嚴重不足，阻嚇性成疑，促請水務署檢討。



濫收劏房戶水費 每立方米介乎12至18元

明愛荃灣社區中心聯同荃灣舊區租客行動於去年11月至今年1月期間，以家訪及電話訪問形式合共訪問243名居住荃灣的劏房租戶，了解他們對水費濫收的私人條例草案去年5月生效後，對立法條例的熟悉度、現時水費收取狀況，以及水務署執法與罰則等四方面進行調查。

調查發現，新例生效後，超過九成受訪者並未受條例保障，業主仍舊收取舊有自訂水費標準，92.6%受訪租戶指單位並沒有安裝獨立水錶，當被濫收水費的租戶，每立方米水費介乎12至18元，亦有家庭按人頭或定額收費，有家庭被先行收取每月400元水費，業主再讀取分錶自行擬定價錢，再於下次交租時按「多除少補」方式釐定實際收費，惟每次只有收多而沒有少收，業主從沒有出示水費單，租戶無從得知如何釐定價錢。

租戶面對被濫收水費，只有36.6%人願意舉報業主，而不舉報的原因，主要考慮因素擔心影響與業主關係、認為舉報沒有作用、怕麻煩等，亦有89..7%受訪者不知道舉報途徑，而100%受訪租戶稱自新法例以來，從未見過水務署就濫收水費作出巡查，而組織向水務署查詢的巡查次數，獲回覆去年5月至今年1月的9個月以來，巡查宗數為只有20多宗，佔全港127,100戶劏房戶的巡查率不足足0.0002%，團體認為在巡查覆蓋率極低的情況下，根本起不了任何效用。

團體：水務署檢控個案為零

葉子一家四口居住於荃灣劏房約3年，她一直被收取每立方米18元的水費，但業主「冇影過水費單畀我睇，我唔知道水費點計」，即使她知悉濫收水費新例生效後，亦不敢向水務署舉報，擔心日後仍要與業主打交道，若激怒對方會被逼遷，只能「肉隨砧板上」，或節省用水，包括洗衫每隔2至3日一次，盡量減少洗碗洗菜用水。她認為應水務署應主動聯絡業主，要求通知租客的新例內容及收費，直指居住劏房的基層生活不容易，一旦失去工作便手停口停，希望可以按實際繳交水費。

荃灣舊區租客行動成員陳偉雄表示，水務署巡查、舉報及檢控個案嚴重不足，水務署回應查詢時由去年5月至今年1月共接獲20多宗舉報，但沒有一宗成功作出檢控，主要原因包括大部分投訴人不願舉證，又或提供資料如未能交出租約或繳費單據，因證據不足未有進一步行動，更多租戶擔心舉報後遭業主報復，大部分人面對不公平對待時只能啞忍。

他又援引調查逾九成劏房住戶稱單位沒有安裝獨立水錶，水務署回覆稱去年5月至今年1月只有7宗成功安裝獨立水錶的個案，而現行安裝水錶先導計劃其中一項申請條件必須由業主主動申請，亦限制於2至5個分間單位，數字正好反映業主自覺安裝水錶的意欲極低，難以推動合理收水費。

團體建議，水務署制定巡查時間表，主動巡查全港唐樓及三無大廈，加強主動性執法，而水務署專門調查及檢控違反《水務設施條例》及濫收水費個案等小組編制，2020至2021年度顯示只有28人，人手比例未能滿足現有12萬多個劏房戶需求，建議增聘人手成立專責處理業主濫收水費的小組處理；另針對劏房業主胡亂安裝分錶問題，建議水務署每年巡查的同時，引用《水務設施規例》第33條中「對私人檢測錶(分錶)的安裝與檢測有所規管」的權力，檢測分錶規格是否違法，加強阻嚇作用；並與地產代理商會合作，敦促地產代理要求業主與租客簽租約時須遵守相關法例規定，並將符合水務條例的租約副本上存至水務署存檔，加強監察。