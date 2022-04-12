食環署防治蟲鼠預算開支7.51億元創5年新高　每隻捉鼠成本$10,880

本港去年全年整體鼠患參考指數較上一年改善，然而開支及編制人數不斷上升，成效卻備受質疑，根據最新立法會文件顯示，食環署有關防治鼠患的整體開支由2017年度的5.69億元，升至去年度的7.31億元，升幅約28%，去年度捕獲活鼠及收集死鼠的數目合共為67,182隻，平均每捉一隻老鼠的成本為10,880元，署方預算今年度防治蟲鼠開支將進一步增至7.51億元，當中公務員及外判員工人手編制亦會相應增加，署方稱會積極引進新科技及儀器，進一步提升防治蟲鼠工作的成效。



防治蟲鼠服務整體開支逐年升 包括增聘人手

根據食環署以書面回覆多名立法會議員有關防治鼠患成效的提問中表示，食環署防治蟲鼠服務的整體開支，由2017年至2018年度的5.69億元，升至2021至2022年度的修訂預算7.31億元，當中政府員工支佔2.75億元，預算今年度開支將進一步上升至7.51億元，當中政府員工開支微升至2.77億元。而今年的防治蟲鼠人手編制，公務員團隊由2019年的727人微增18人至今年的745人，外判員工人手由2019年的1,968人增至今年的2,208人，升幅約12%。

食環署去年在建築物放置毒鼠餌109,685次、使用捕鼠器86,164次，收集死鼠及捕獲活鼠共67,182隻，若除以整體防治蟲鼠開支計算，平均捕獲每隻老鼠成本為10,880元，同一年度署方亦同時消除72,012處蚊蟲孳生地。

署方表示，去年全年整體鼠患參考指數為3.1%，較2020年的3.6%有所改善，鼠患參考指數達二級的監察地點亦由2020年的7個減至3個，當中鼠患最嚴重地區為油尖區，去年全年指數達到8.7%，其餘為灣仔、深水埗區，鼠患指數分別為5.5%及5.2%，總計有六區鼠患指數較上一年上升。

全港目標小區滅鼠行動下月展開

署方稱將繼續採取多項防治蟲鼠的行動，例如每年會舉辦全港及跨部門滅鼠運動，今年第二期工作將於7月上旬展開，而全港展開兩輪、為期8星期的目標小區滅鼠行動，分別於5月及10月舉行，主要透過斷絶老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠來往的通道，保持社區潔淨衞生，今年首輪行動中會於下月在中西區、南區、黃大仙、九龍城、荃灣及大埔六區推行加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。

至於鼠患監察方面，署方指會繼續加強跟進行動，針對鼠患指數達8%或以上的監察地點，進行密集式防鼠及滅鼠工作，並在一個月後重新進行評估工作成效，有關監察地點的指數仍持續較高，便會使用熱能監察系統協助部署防鼠及滅鼠工作，以找出鼠隻活動熱點。

另外，財政司司長陳茂波已在2022至23年度《財政預算案》宣布額外向食環署共增撥5億元，用於加強環境衞生服務，當中包括為應對疫情而加大力度防治鼠患，以及加強巡查和執法，提高社區的衞生意識，當中重點包括顧及公務員及外判承辦商員工的工作安全，提供足夠及合適的防護裝備及安全培訓，截至今年2月為止，署方從流服務署獲取包括約1 400萬個口罩、25萬對手套，3萬套全身保護衣及5萬支酒精搓手液供署方員工使用 ，另向承辦商前線工友派發約2,800萬個口罩。