疫情令親子關係變緊張　家長：只要不提學業，我們就可和平共處

抗疫兩年多，已成為很多香港人生活日常。對於與11歲的仔仔和14歲的長女同住大角咀百多呎劏房的阿群來說，第五波疫情來勢洶洶，令人措手不及。以為有機會通關，放假可以返鄉，暫時逃離擠迫的劏房？結果一次又一次失望。確診下無支援的疫情生活，子女對學習的態度漸變消極、心理健康每下愈況，連串未能解決的問題，令她感嘆：疫情何時才完結？

阿群不是最慘的一個，她訴說身邊有朋友因為疫情開工不足，甚至失去工作，收入驟減，但屋租、伙食、生活雜費依舊要支付，經濟壓力沉重，只能咬緊牙關熬過去。她慶幸自己是綜緩戶，是全職媽媽，暫無需太擔心這問題。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示：「家長和兒童均承受巨大壓力，對基層家庭的影響更甚。疫情下許多家庭努力維持生計，兒童的健康和教育受到威脅。我們作出即時回應，多謝多間企業伙伴及善長人翁慷慨捐出不同的抗疫物資。我們已陸續分批派發給有需要的小朋友及其家庭，希望幫助他們舒緩抗疫的壓力。」

撰文：香港救助兒童會



跟一對子女居住在劏房的阿群，感嘆的說：「有需要時得不到支援，過後才有作用不大。」（香港救助兒童會提供圖片）

疑似確診無支援 極度彷徨

第五波突然每日新增幾萬宗，阿群一家三口幾乎足不出戶，怕一出街就會被感染。每次出街不是為了剪頭髮，就是為了接種疫苗。一個月只去一次公園，有時在家只能捉象棋和玩手機。

她回想最深刻的是兩母子疑似確診，當時她十分徬徨。2月中，當時疫情嚴重，天氣特別寒冷。阿群與兒子接種疫苗後，出現疑似確診的病徵。兒子低燒、流鼻水，阿群則喉嚨痛。她不知是疫苗的後遺症還是確診，當時新聞呼籲巿民不要隨便去急症室，所以他們一直留在家，不敢出外。

「最初不適的三、四日，我每天不斷打電話求助，但政府部門、坊間免費醫療服務皆無法接通，知道公立醫院和私家醫院都不會收我們。」

三日後，她唯有買快速檢測包，發現測試呈陽性，兒子則是陰性。幸翌日她轉陰性，但附近很多藥房都沒有感冒藥，最後向負責打疫苗的私家診所求助，醫生開了3日藥，母子共花了六百多元：「很貴，但這些不會肉痛，最緊要健康。」

一家三口每日生活在百多呎的劏房中，磨擦增多，阿群有時會選擇落街冷靜一下。（香港救助兒童會提供圖片）

經此一疫，阿群不禁疑問：「為何政府不好好利用互聯網、熱線幫市民？我2月有事只有兩條熱線，而且一直打不通。我覺得應該設更多熱線，去支援疫情求助的市民，令大家有明確方向。近兩年常常停課，對學生可能是解放，不過上網課一定懶散，學生沒有寄托，學習會大受影響。安全還是學習重要，是否停課，我明白學校也沒辦法。」

小朋友疫下情緒無法宣洩

家居環境十分狹窄且嘈吵，平日阿群一對子女如同時要做功課或上網課，兒子就需要在床上放書桌做功課。防疫在家，一家三口日對夜對，難免有磨擦，想分開冷靜？唯有離家外出。

「情緒上，我有留意兒子近月長困在家不開心，有時太無聊會丟東西，沒有學習動力，感覺自暴自棄。有時他沉迷電子產品，常常打機，我囉嗦多了，每次吵完雙方都充滿負能量。」阿群說。

阿群因學習問題，跟子女發生無數次的爭吵。兒子原本的性格好動，疫情前經常相約好友到公園及球場玩樂，疫情後只會困在百多呎的家中打機，天光打至天黑。對朋友相約到公園玩都無甚興趣，公園的康樂設施早已因疫情關閉，根本無什麼可以玩，倒不如躲在家中。與其說是躲在家中，其實是困在家中。阿群說兒子彷彿滿足於這小小的空間。這是好事嗎？

跟一對子女居住在劏房的阿群，感嘆的說:：「有需要時得不到支援，過後才有作用不大。」（香港救助兒童會提供圖片）

擔憂子女學習變消極

兩年來無正常返學，停止面授課轉網課，兒子根本無法集中。兩年來多次的停課，加上今年「提早放暑假」，小朋友學到的知識究竟有多少？

「長困在家，我最擔心是子女的學習態度，我擔心他們由積極變消極、懶散、無上進心，我又不知如何引導他學習。」

第五波疫情前，兒子也參加了同是香港救助兒童會「童里活動中心」的活動──小小田徑運動家班及LEGO ROBOTIC玩住學編程班。阿群：「仔仔最喜歡小小田徑運動家班，10多堂從不缺席，小朋友還是喜歡跑來跑去。」

後來她又安排兒子參加了中心的課餘托管──網上功課輔導班。一個導師對他及另外兩個同級的學生，一星期兩堂，解答他們功課上的疑難，更會玩搶答環節，都是環繞功課上的知識，兒子很投入。阿群表示，這個功課輔導班讓兒子可以問功課，引導他重溫課文。一同上課的都是同級同學，多了動力學習。有時導師安排他們默書或問書，他就知道有任務，亦會知自己的不足，會主動溫書。回想最初放假，她提醒兒子要溫書、每日學少少英文。但他都不理，常常說自己學了、全都懂。阿群表示這類慈善團體舉辦的活動幫到小朋友，她也會推薦其他有需要的小朋友參加「童里活動中心」的活動。

困獸鬥 壓力累積 媽媽參加藝術治療學放鬆

面對看不到終點的疫情，困於狹窄的劏房中，很多人的心理健康都大受影響。小朋友情緒受疫情影響，家長一樣不好受。家長擔心子女因停學而令學習生活變得不規律，漸漸養成懶散的壞習慣。阿群一直都好緊張子女的學業，女兒剛升中，在新環境又常常面對停課；而仔仔曾說：「只要不提學業，我們一家就可和平相處。」媽媽似乎給了他們無形的壓力。

過去一年，她也參加了香港救助兒童會「童里活動中心」的「從心所育──家長教養班」及「藝術治療家長小組」。令她學會從子女角度設想，開闊心靈。「不一定按自己那一套」，她記得導師說，要給自己空間、給子女空間。要有耐性，改變需要時間，蝸牛式去教育。以前她叫子女不要再打機，要立即停手。現在她會深呼吸，先冷靜下來才說：「你要不要學習？ 」同一個意思，不同的表達手法。她又懂得跟子女約法三章，想媽媽不干涉他們玩手機，小朋友學習就要有規律。打機4小時，就要温習3小時。

阿群：「我覺得自己成長就是對子女最好的教育，我發現自己態度改變，很多事都迎刃而解，變得坦然。」她上「藝術治療家長小組」時，集中做藝術手作，暫時將家庭的煩惱放下，放空自己，放鬆心情。另一方面，子女參加活動，也讓她有半日喘息的機會。

對這漫長的疫情，阿群的願望是：希望風雨過後見彩虹。

兒子的願望是：最想成績提升，開學最想見朋友。