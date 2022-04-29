舞蹈學院首推自創揉合體能舞步課程　鼓勵親子疫下保持運動量

疫情下，小朋友大部分時間只能留在家中，令他們的活動量大幅下降，更有機會影響身體成長。有舞蹈學院特意設計出一隻融合體能動作的舞蹈DancerXercise，讓大眾能安在家中亦能持續運動。為鼓勵不同年齡層的人士都養成運動習慣，是次DancerXercise更設有成人、兒童及親子課程，完成課程者可報考DanceXercise級別試，及格者將獲頒發證書。



首創融合舞蹈DancerXercise的爵士芭蕾舞學院（SDM）把舞蹈揉合體能動作，並邀請資深體適能教練及舞蹈老師設計簡單舞步，務求讓不同年齡層的人士都能掌握，適合小朋友和家長一同在家中進行。搭配DancerXercise的曲目並沒有任何限制，人們可以隨心選擇喜愛的音樂，再配合固定的舞步。舞步著重肌肉鍛練，包括深蹲、開合跳、單腳跳等動作，只需隨音樂拍子擺動，便能輕鬆燃燒卡路里及強化身體肌肉。

該院院長陳遠航表示，她觀察到在第五波疫情下，所有活動都停擺近4個月，適量的運動對成長中的孩子及成年人同樣重要，故是次活動設有親子課程，增加親子互動及陪伴。（曾鳳婷攝）

該院院長陳遠航表示，她觀察到在第五波疫情下，所有活動都停擺近4個月，適量的運動對成長中的孩子及成年人同樣重要，故是次活動設有親子課程，增加親子互動及陪伴。陳遠航提到以往學校雖然亦有提供體適能訓練，惟對於小朋友來說，固定模式相對較為苦悶，DancerXercise的音樂及跳舞元素，讓孩子更易投入，在一個輕鬆及無壓力下做運動，繼而養成做運動的習慣。

成年人平均一堂可消耗400至600卡路里

DanceXercise總教練周潔瑜指，DanceXercise則是一個運動基礎入門，揉合體適能動作訓練心肺功能、核心肌肉及手腳協調等，舞步並非技術性，一般人容易掌握。周潔瑜希望透過DanceXercise讓大眾感受到運動並非想像中難起步。課程中教練會善用道具如玩具、公仔及進行角色扮演，讓小朋友更加投入，「唔覺又完咗一堂，大人平均一堂都可消耗到400至600卡路里」。

10歲的子羽和父親林先生是DanceXercise親子課程的參加者。林先生指，起初參加課程源於看到坊間上較少親子課程，加上子羽已有7年舞齡，惟疫情下跳舞機會銳減，活動量亦隨之下降。林先生認為雖然課程以網課進行，但體驗仍然良好，「我喺身邊跟住做，小朋友會落力啲去做，好投入，好開心，大家一齊玩」。

DanceXercise 設有成人、兒童及親子課程，其中兒童課程適合3歲或以上小朋友參加，完成課程者可報考英國教育機構認可的DanceXercise級別試，及格者將獲該機構頒發證書。