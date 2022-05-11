林村河「藍色多瑙河」成因未明　環保署：研究開發創新科技調查

上月大埔林村河整條河突然變成藍白色，引起街坊關注，有市民擔心河水變藍是源於人為污染，或會釀成生態災難。今日（11日）有區議員在環保、漁農、工商、食物及衞生委員會追問相關部門河水變藍的調查結果及跟進事件。環保署回覆指，相關調查仍在進行中，故現階段未有進一步資料匯報，署方重申如有足夠證據便會採取執法行動，現時亦有研究和應用開發創新科技監測及調查個案工作。



今日（11日）有區議員在環保、漁農、工商、食物及衞生委員會追問相關部門河水變藍的調查結果。（區政聯盟大埔工作隊直播截圖）

就早前林村河水變成藍白色的事件，今日有大埔區議員在區議會上追問調查進度。大埔區議員何偉霖指，在事件發現後翌日，河水染色仍隱約可見，當時有市民懷疑河道變色是油漆傾倒所致。據何偉霖現場視察，亦發現河中有死魚，他向相關部門查問藍色液體是否屬油漆，以及未來是否有其他應對方法、改善及河道潔淨措施。

區議員：部門宜增加常規巡查及罰則

大埔區議員劉勇威則表示，明白以往河道被污染後很快便會稀釋，因此都較難追查源頭，但是次個案發現得早，亦有即時通知相關部門，希望跟進調查進度。他提到以往大埔墟一帶的林村河不時出現白泡，建議相關部門應增加常規巡查及增加罰則，避免污染情況再次出現。

環保署回覆指，當日早上收到區議員查詢及指出有市民發現太和邨對出的錦和橋至寶鄉橋一帶疑有非法排放的情況。據市民提供的圖片所示，林村河下游近梅樹坑一帶及太和橋一帶的河水變白色，大埔中心至南運路一帶河水亦轉為奶白色。署方在接報後，隨即派出員工到場調查。當時在梅樹坑遊樂場附近河堤雨水渠口發現有排出白色水的跡象，懷疑色水源自大埔花園一帶的雨水渠。

其後，署方亦接報市民報稱大埔游泳池有油漆工程，隨即到場調查，惟現場未有發現有人把油漆非法排進雨水渠，而梅樹坑遊樂場上遊林村河段亦沒有發現有色水。當日職員從林村河不同地點抽取水樣本化驗，根據當天的水質測試，林村河水在含氧量及酸鹼度均屬正常，現場亦無發現導致大量死魚出現。當日林村河的河水色水逐漸消退。隨後日子，署方沿林村河巡查，其間再未有發現色水，部門表示會繼續調查，如發現有非法排污情況及有足夠證據，會採取適合的執法行動。

對於應對改善措施，署方觀察到有食肆清潔員工及油漆工人等誤將污水倒入雨水渠，現時安排向大埔區大廈、店舖管理人員宣傳正確使用雨水渠信息，希望提高他們保護河道環境的意識。署方亦有意引入實時遙距監測設施及揉合地理資訊系統的應用程式，代替以紙張為主的工作流程，加強執法間的溝通。

渠務署回覆指，於當天早上獲市民通知事件，其後派員聯同環保署一同巡查，共同尋找源頭，後同樣發現在大埔花園附近，並非由大埔泳池排放。署方已把相關資料提供環保署作參考是否需要採取執法。

對於新技術方面，署方指出於河道附近原先已有安裝監測設施，以往用於監測水位，現時會加入監測河道情況，日後會增設更多儀器在河道地點進行監測，希望縮窄每個監測點範圍。至於遙距機械人及無人機方面，兩方均有不同的局限，如前者要視乎河道情況，後者則未必適合用於人口密集地方及有高度限制 ，大多在偏僻的河道使用。

何偉霖認為環保署未能回答到林村河污染事件的成因，亦未能說明調查的進展。劉勇威更對事發近一個月調查仍無進展感到奇怪，「都明白調查困難，涉及兩個屋苑，但署方答完等於無答」。大埔區議會主席譚爾培則對相關新技術有否用在大埔區、部門如何進行宣傳工作及是次造成藍色水成份作出宣傳等提出疑問，「如果有藍色水，會唔會易啲搵到咩活動導致？下次會唔會有相關專業同事上嚟解畫？」

環保署：個案事故仍在調查中

環保署回覆指，個案事故仍在調查中，現階段未有進一步資料可以匯報，以及再度重申如有足夠證據會採取執法行動。在新技術方面，署方表示會研究應用開發創新科技監測及調查個案工作，而無人機技術則在各區均有在離岸地區進行採樣工作，亦有安排無人監測船進行實時的水質監測 ，亦會在大埔區考慮研究使用不同科技進行相關工作。在宣傳方面，署方會在區內向市民派發宣傳單張，亦會在巡查時作出提醒，如發現或接到投訴，便會把個案轉介食環署進行相關檢控。對於會上未能提供的資料，則會在會後以書面回覆。