大埔小鷺鳥跌下受重傷　街坊龍友合力拯救　搶救5日返魂乏術

每年3至8月是鷺鳥的繁殖季節，位於大埔廣福道及運頭角里的鷺鳥林中，近月亦見到有不少幼鳥，然而牠們羽翼未豐，稍有不慎便會從樹下跌下受傷。本月初有區議員聯同大埔街坊和攝影愛好者，在路面上合力救起一隻受傷的小鷺鳥，並交到嘉道理農場予以治療，惟日前（11日）小鷺鳥仍因傷勢太重，不幸離世，不少街坊都感到惋惜。



早前有攝影愛好者發現小鷺鳥從樹上跌下受傷，遂通知區議員聯絡救援部門，期間有街坊見狀亦伸出援手。（劉勇威Facebook圖片）

有逾200個鷺鳥巢的大埔鷺鳥林，是全港第二大規模的鷺鳥棲息地，不時都有攝影發燒友會來到附近，遠距離在樹下拍攝。據大埔區議員劉勇威指，本月4日傍晚收到該處的攝影叔叔通知，運頭角里有小鷺鳥跌下受傷，其間有街坊見狀亦伸出援手，買了箱子暫時保存幼鳥，劉勇威則負責聯絡救援部門。

據大埔區議員劉勇威指，本月4日傍晚收到該處的攝影叔叔通知，運頭角里有小鷺鳥跌下受傷，其間有街坊見狀亦伸出援手，買了箱子暫時保存幼鳥，劉勇威則負責聯絡救援部門。（劉勇威Facebook圖片）

肺氣囊爆裂 情況急轉直下

當時救護員表示，小鷺鳥雖然一邊腿及翼乏力，但認為在醫護人員救助康復後，仍有可能可以再回到野外生活，小鷺鳥其後被送往嘉道理農場暨植物園接受治療。然而到了11日，劉收到獸醫通知，表示當日接收小鷺鳥時傷勢其實已甚嚴重，留意到身體較為腫脹部分，是源於圍繞肺部的氣囊爆裂而導致，而小鷺鳥在近數天身體情況日漸轉差，最終延至10日晚上不幸離世。

劉勇威指，雖然小鷺鳥最終未能存活。但感謝當日在場的一眾攝影發燒友的通知，及嘉道理農場暨植物園對小鷺鳥無微不至的照顧，又呼籲街坊，若一旦發現類似鷺鳥跌下受傷情形，可盡快聯絡他，或致電1823、嘉道理農場或愛護動物協會等，盡快讓受傷鷺鳥得到適時的救助。