器官移植｜去年活體捐腎個案不足1%　腎衰竭患者獲兩妹捐腎續命

根據統計，本港每十個人便有一個患有不同程度的腎臟疾病，等候移植的末期腎衰竭病人則逾2,000多人，腎臟移植是康復的唯一出路，但去年活體捐腎個案不足1%。有關注團體指出，腎衰遏病人及家人對活體捐腎普遍有誤解，導致病患錯失換腎機會。有患腎衰竭的女士表示，兩名曾捐腎嘅妹妹多年來健康正常，三姊妹呼籲大眾支持活體捐腎。此外，有醫生表示，患有不同程度腎病的市民，都應進行合適的運動訓練，因運動訓練可減慢腎功能退步，高強度運動對末期腎病的危險機率更降低35%。



伍妙敏（中）與兩名捐腎36年及6年的妹妹伍妙莊及伍妙琼分享腎移植經驗，妹妹當年面對手術風險，仍樂意捐腎，希望對方能回復正常健康生活。而兩名妹妹均是靠一個腎生存，多年來她們的健康、工作和生活一切正常，三姊妹呼籲大眾支持活體捐腎。（香港移植運動協會提供圖片）

香港移植運動協會主辦「活動捐腎、患腎病不能運動的迷思暨《我有四個腎》新書發佈」今日（22日）舉行記者會。患有腎衰竭37年、先後換腎兩次的伍妙敏，自資出版患病經歷單行本《我有四個腎》，並捐出5,000冊供慈善認購，已籌得逾22萬港元善款，不扣除任何成本，全數捐給香港移植運動協會，用作籌辦專為腎病病人而設的運動訓練及健康講座。

伍妙敏又與兩名捐腎36年及6年的妹妹伍妙莊及伍妙琼分享腎移植經驗，妹妹當年面對手術風險，仍樂意捐腎，希望對方能回復正常健康生活。而兩名妹妹均是靠一個腎生存，多年來她們的健康、工作和生活一切正常，三姊妹呼籲大眾支持活體捐腎。

香港移植學會主席馬錦文醫生指，對於捐腎者來說，只要一個腎臟功能良好，臨床上是足夠使用的，不會影響他們的健康。（香港移植運動協會提供圖片）

醫生：若腎臟功能良好 一個亦足夠使用

香港移植學會主席馬錦文醫生在活動上指，腎衰竭病人及家人對活體捐腎普遍有幾個誤解，例如洗腎病人通常不想家人冒險、怕影響他們的健康，又有因為家人跟自己血型不同，認為移植無望，又或認為自己洗腎情況穩定，不應妨礙家人等。

馬醫生強調，腎臟移植是最好的治療，能讓腎友恢復正常生活。她指很多研究顯示，對於捐腎者來說，只要一個腎臟功能良好，臨床上是足夠使用的，不會影響他們的健康。馬醫生亦表示，活體捐腎的安排非常嚴謹，會進行術前評估，即使家人的血型不同，近年透過腎臟配對捐贈計劃，上述問題已可迎刃而解，希望更多腎友家人支持活體捐腎。

對於捐腎者來說，只要一個腎臟功能良好，臨床上是足夠使用的，不會影響他們的健康。（香港移植運動協會提供圖片）

多運動可減慢腎功能退步

此外，香港腎科學會主席周啟明醫生表示，患有不同程度腎病的市民，都應該進行合適的運動訓練，「黐少啲凳，每日行多一陣」。美國醫學會內科雜誌的1,200名病人研究或是台灣為期13年逾50萬成人的研究，均發現運動訓練可減慢腎功能退步，高強度運動對末期腎病的危險機率降低35%。

周醫生亦指，洗腎病人參加有氧運動或肌肉鍛煉運動均有正面成效，包括改善抑鬱情況、改善洗腎病人的腿部力量和耐力，以及改善他們的步行能力。以往洗肚病人因擔心肚裏有洗肚水，認為不宜做運動，更視游泳為禁忌。周醫生解釋指，只要不會增加腹內壓力的活動，例如步行、遠足和慢跑，都不需要先排出洗肚水，他表示只要水質良好，病人做好導管口清洗及護理，腎病病人亦可享受游泳樂趣。

香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡指出，該會自2012年至今舉辦了四屆香港器官移植及透析人士運動會，歷屆透析病人健兒均佔近三成，而適合透析人士的運動項目包括競步、飛鏢、羽毛球、門球及乒乓球等。協會亦舉辦常規及非常規的運動練習，希望吸引更多洗腎病人做運動。