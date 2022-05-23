荃灣20年江戶前月底告別　東主：從業30年來人手未試過咁緊

再有老牌食肆不敵疫情結業。荃灣江戶前日本料理（edomae）03年沙士營運至今踏入20年，近日在門口貼出告示稱約滿營業至本月底，之後由新商戶頂手轉營中菜。負責人稱疫情不斷反反覆覆，最差時期生意下跌近九成，雖然重開晚巿後生意回穩，但中港封關令人手告急，5,000呎地方只有6名樓面超負荷工作，他亦要每日上班逾12小時以上全年無休，兼任侍應、帶位、廚師、壽司吧師傅補位，「做咗30年日本料理，未試過人手咁緊。」決定約滿後只延長合約多一個月，用成本價食材答謝熟客支持作圓滿告別。



疫情反覆令食肆生意大起大落

03年在荃灣開業的江戶前日本料理，原本在力生廣場經營，至07年後轉至大河道樓上舖現址，經營面積由3,000多呎增加至約5,000呎，從事日本料理近30年的負責人曾先生表示，18年前起在該餐廳工作，由經理晉升為負責人，6年前從前東主頂手經營，消費客人層面較為廣闊，午巿70元有交易，晚巿則轉為中上檔客人為主的居酒屋消費模式，人均消費達數百元以上，疫情前生意暢旺時，午巿及晚巿經常爆滿，需提前預訂入座。

不過疫情後，遊客或日本客人驟減，他稱主力靠熟客生意尚可維持，但今年初第五波疫情降臨，經歷暫停晚巿及延長社交距離措施，生意最差時急跌七至九成，雖然業主主動減租逾兩成以上共度時艱，加上4月21日重開晚巿，生意回復穩定，但他看不清飲食業前景，與業主上月底洽商續約失敗，決定營運至本月28日，便由下一任商戶接手轉營中菜。

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東主：初級侍應月入冇1.6萬元請唔到人

疫情重創不少中高價食肆，有人認為港人消費力大減，但他反指疫下食肆最大死因與人手短缺搶高人工有關，「最低級平民日式料理，初級樓面月入萬四蚊起步，我哋呢類中型料理至少萬五起，基本冇萬六蚊請唔到人，翻枱率高的任食餐廳請人更要萬八蚊起步。」他指飲食業業長期缺人已不是新鮮事，以前新移民補充新血，但長期封關下新移民長居內地，令人手更為吃緊，最終影響整個飲食業人手供應鏈。目前接近完租及人手不足關係，面積5,000呎餐廳只有6名樓面，他亦要每日工作逾12小時，兼任侍應、帶位、廚師、壽司吧師傅不斷補位，「見到邊度唔夠人就做邊度。」他稱最近兩、三年已經沒有放假，決定約滿後暫時休息一段時間，待疫情過後再視乎巿況，重新物色面積較細的地點重新經營，「面積細啲人手無咁緊張，起碼唔使出錢搶人。」

成本價食材答謝熟客 日本空運拖羅僅售$137

他稱原本打算4月底完約關門，但礙於多年來儲下一批熟客，加上餐廳內員工任職介乎2年至18年，不能一下子關閘不再經營讓員工失去工作，決定向業主延長營業多1個月至本月28日，既讓員工物色前路，他已向下一任商戶推介其員工，亦決定以食材好好答謝熟客支持，例如每日從日本空運新鮮吞拿魚飛機貨到港，赤身以64元3件刺身或18元壽司起的成本價出售，大拖羅及中拖羅亦分別售價為$137及$115，目前預訂枱已訂至最後營業日，他希望在人手能力範圍許可下，讓客人消費主餐後送小食或雪糕，圓滿作句號。