母乳GPS App面世　全港逾600個育嬰設施一目了然　設用家評分功能

外出吃飯、找巴士站，現時科技發達，一App在手，想尋找附近的設施易如反掌。由港大醫學院護理學院牽頭推行母乳餵哺友善社區計劃，包括開發全新手機應用程式#母乳GPS，記錄了全港超過600個育嬰設施，方便媽媽隨時隨地搜尋附近的育嬰設施。有餵哺母乳7年經驗的媽媽表示，親身見證了本港推動餵哺母乳的變化，「7年前試過要去雜物房餵奶，依家爭好遠，餵奶室唔只又大又靚，仲有打氣句子，鼓勵我哋辛苦都要堅持餵落去，感覺被尊重。」



由港大醫學院護理學院牽頭推行母乳餵哺友善社區計劃，包括開發全新手機應用程式#母乳GPS，記錄了全港超過600個育嬰設施，方便媽媽隨時隨地搜尋附近的育嬰設施。（廖雁雄攝）

雖然近年越來越多媽媽加入餵哺母乳行列，但港大醫學院護理學院一項調查發現，逾七成受訪媽媽指，覺得在公共場所進行母乳餵哺有困難，77%認為在香港很難找到母乳餵哺設施，78%認為香港的母乳餵哺設施有待改善。由港大醫學院護理學院主辦、港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系與婦產科學系合辦的「母乳餵哺友善社區計劃」，以及獲得醫管局、衞生署及自然育兒網絡和香港母乳媽媽協會支持，計劃於2019年4月展開，並獲得食衞局醫療衞生研究基金為期3年的資助，透過開發全新手機應用程式#母乳GPS、為公共場所職員及管理人員提供培訓，以及舉行母乳餵哺講座，在本港推廣母乳餵哺的好處。

香港大學李嘉誠醫學院護理學院助理教授駱月雲博士指，免費手機應用程式#母乳GPS搜羅了全港逾600個育嬰設施，自2020年9月推出以來，至今已獲下載超過6,500次，更一度登上香港應用程式商店排行榜第三位，可見其受歡迎程度。（廖雁雄攝）

香港大學李嘉誠醫學院護理學院助理教授駱月雲博士指，免費手機應用程式#母乳GPS搜羅了全港逾600個育嬰設施，自2020年9月推出以來，至今已獲下載超過6,500次，更一度登上香港應用程式商店排行榜第三位，可見其受歡迎程度。在第一階段，程式設有母乳餵哺設施搜尋器，當中包括定位功能及互動地圖，全港的母乳餵哺設施一目了然，加上有預覽設施及用家評分功能，用家可以透過照片了解育嬰室的設備，至今搜索已超過5.8萬次。而在第二階段開發的功能是嬰幼兒成長日誌，用戶可記錄母乳餵哺的次數、時間、嬰兒睡眠活動等嬰兒成長的過程，並可提醒用戶有關小孩的餵哺時間及疫苗接種日期。

育有一名17個月兒子的新手媽媽金金表示，自兒子出生以來一直餵哺母乳，她坦言在外尋找育嬰設施並不容易，自從使用手機應用程式#母乳GPS後，找尋育嬰設施才變得輕鬆。（廖雁雄攝）

憶曾於圖書館雜物房餵奶 「同喺廁所餵冇分別」

育有一名17個月兒子的新手媽媽金金表示，自兒子出生以來一直餵哺母乳，她坦言在外尋找育嬰設施並不容易，「試過喺東涌餐廳食嘢，當時得4個月大嘅仔仔突然要食奶，但成個商場都冇餵奶地方，於是搵餵奶巾遮住，邊行邊餵，但行住餵始終好驚佢會甩嘴」。自從使用手機應用程式#母乳GPS後，她形容尋找育嬰設施變得方便，「打兩個字就搵到，依家夠膽出街，育嬰地方舒服，我哋就唔使遮遮掩掩咁餵。」金金形容，現時的育嬰設施窗明几淨，「有啲靚到好誇張，有長梳化、冷熱水機、換片墊、暖奶器同充電設備。」

另一名育有三名分別7歲、4歲及2歲兒子的Maria，自7年前起已開始餵哺母乳，「我見證住香港餵母乳文化7年來嘅進步。」她形容7年前每次外出都需要做足準備，例如預先瀏覽商場網頁，了解是否有提供育嬰設施，十分不便，更試過在圖書館要求餵人奶時，被職員帶到一間雜物房內，「間房好多舊報紙，好污糟，覺得個身好痕，其實同喺廁所餵冇分別。」

Maria（左）育有三名分別7歲、4歲及2歲兒子，她自7年前起已開始餵哺母乳。（廖雁雄攝）

當#母乳GPS面世後，她的餵奶生活才開始變得輕鬆，Maria尤其喜歡評分制度，認為可令用家更清楚每間育嬰室的設備及乾淨程度。她讚揚曾有育嬰室更寫有鼓勵媽媽的打氣句子，「依家啲餵奶室唔只又大又靚，仲有打氣句子，鼓勵我哋辛苦都要堅持餵落去，感覺被尊重。」在當全職媽媽前從事建築及規劃的Maria形容，從前香港的育嬰室及無障礙設施數量不多，但現時社會明顯有進步，希望相關機構能大力推動母乳友善社區，「只要令大眾唔好白眼媽媽餵人奶，唔好覺得係核突嘅事，已經好大幫助。」

香港大學李嘉誠醫學院護理學院副教授黃婉霞博士指，除了推出免費手機應用程式外，在社區宣傳對母乳餵哺的友善態度也很重要。截至今年5月，團隊已培訓了107個公共場所共1,392名員工，提供有關母乳餵哺的正確資訊。近九成參加者表示，經過培訓後更有信心支持餵哺母乳的母親，約六成參與者則表示計劃能顯著增加他們對母乳餵哺的知識及支持的態度。

香港大學李嘉誠醫學院護理學院副教授黃婉霞博士（中）指，除了推出免費手機應用程式外，在社區宣傳對母乳餵哺的友善態度也很重要。（廖雁雄攝）

舉辦母乳餵哺講座教授正確技巧

此外，團隊更定期舉辦母乳餵哺講座，截至今年5月，團隊已舉辦了66個線上母乳餵哺講座，由國際認證泌乳顧問教授正確的餵哺技巧，以及解答新手媽媽的疑難，吸引超過2,000人參與，逾九成參加者同意講座令餵哺母乳的母親受益，下一場講座將在周六（4日）舉行。至於周一（30日）已舉行2022母乳餵哺友善社區計劃嘉許禮，當中五間企業獲卓越獎項，以表揚參與機構及各界人士對建立母乳餵哺友善社區所作的貢獻。