團體心意卡行動送暖　傷殘青年收卡感窩心：唔係自己一個面對疫情

疫情已持續近三年，對社會上的弱勢社群及長者造成巨大的心理壓力。除了防疫物資支援外，他們需要的更多是關懷和體諒。香港化粧品同業協會與JCI浩洋青年商會及禮品工房合作舉辦「香港有情。疫愛及時」計劃，除物資饋贈外，亦發起手寫及線上心意卡行動，向受眾傳送鼓勵的信息，以文字的力量協助他們疫後重新出發。



「香港有情。疫愛及時」計劃由香港化粧品同業協會與JCI浩洋青年商會及禮品工房合作，並獲龍週、GOGOX、MEMO PLUS PR及劻雅發展有限公司等支持及贊助，以及香港傷殘青年協會、香港失明人互聯會和路向四肢傷殘人士協會參與。

計劃分為三個階段，在第一階段已順利籌得逾12萬件物資及3.8萬元善款，當中包括快速測試包、口罩、護膚霜、消毒劑、消毒紙巾、搓手液、保健品及紙巾。（香港化粧品同業協會提供圖片）

計劃分為三個階段，在第一階段已順利籌得逾12萬件物資及3.8萬元善款，當中包括快速測試包、口罩、護膚霜、消毒劑、消毒紙巾、搓手液、保健品及紙巾；第二階段則是派送物資發手寫心意卡行動，以手寫心意卡及E-card平台送出關懷給傷殘和視障人士，並為他們送上防疫物資，活動會在本月發起動線上心意咭，並透過國際青年商會網络推動至亞太地區華語系地區。而8月11日在會展舉行的「美與健生活博覽」期間將舉行表彰大會，並邀請合作及贊助單位出席。

活動總監Mimi Yeung認為，香港在疫情下最缺乏的並非抗疫物資，更欠缺人與人之間的關懷。活動每張心意卡都「有血有肉」，當中1,500張實體心意卡更是由由國際專業調解聯會召集義工親筆寫上，字裏行間都充滿着愛、感激和鼓勵。（香港化粧品同業協會提供圖片）

協會指，明白對於部分受惠者而言，他們更需要的是心靈上的支援。23歲的Eric是計劃受惠者，他表示在第五波疫情肆虐下，因雙腳傷殘造成的行動不便令他難以外出購買生活用品，而且疫情間沒有與朋友外出聚會倍感孤獨。計劃中有義工把物資和手寫心意卡送到家中，並定時在網站上瀏覽電子心意卡，為他的生活帶來心靈上的支持，感受到香港人在疫下對弱勢社群的關懷，「好窩心，唔係自己一個面對緊疫情」。

活動總監Mimi Yeung認為，香港在疫情下最缺乏的並非抗疫物資，更欠缺人與人之間的關懷。活動每張心意卡都「有血有肉」，當中1,500張實體心意卡更是由國際專業調解聯會召集義工親筆寫上，字裏行間都充滿着愛、感激和鼓勵。

「香港有情。疫愛及時」計劃於第三階段推出E-card網站，任何人士都能登入網站成為活動計劃支持者，挑選合心意的電子心情卡上傳到網站，並打上內心想對弱勢社群的説話，用文字表達關心。心意卡發佈後，所有受惠機構人士都能閲讀心意卡，有興趣人士可到禮品工房網站參與。」