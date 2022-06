新加坡社企餐廳疫下堅持派飯助基層　新世界推義賣飯券行動支持

第五波疫情重挫各行各業經濟,尤以飲食業最嚴重,然而有食肆「疫景」下仍抵住壓力,在這段時間繼續向基層派飯。近月新世界發展策動大型捐贈配對平台,當中的義賣飯券行動有7間餐廳參與,來自新加坡的社企餐廳「廚尊」是其中一間,負責人表示,疫情雖然令餐廳生意一落千丈,但並未有停止派飯活動,希望在有限的資源下盡量幫助基層得到溫飽。有協助派飯的學員亦形容,活動令他們建立了使命感,「可以幫到有需要嘅人,令我更加有動力工作。」



位於旺角上海街的新加坡社企餐廳「廚尊」,是新世界發展大型捐贈配對平台「Show me your love 飯」發起的「Show me your love 飯」義賣行動七間合作食肆的其中一間。自2019年起,廚尊已開始每日向基層派飯。(歐嘉樂攝)

位於旺角上海街的新加坡社企餐廳「廚尊」,是新世界發展大型捐贈配對平台「Show me your love 飯」發起的「Show me your love 飯」義賣行動七間合作食肆的其中一間。早於2010年,「廚尊」由新加坡人許承俊在當地成立,至2019年來到香港,為殘疾人士、弱能人士及情緒病人士提供自力更生的平台,學員通過技能培訓後,會被安排在餐廳內不同崗位工作,貢獻社會。

「廚尊」助理總經理楊振宇(Ryan)表示,餐廳自3年前來港後便開始向有需要人士包括露宿者及低收入家庭派飯。(歐嘉樂攝)

「廚尊」助理總經理楊振宇(Ryan)表示,餐廳自3年前來港後便開始向有需要人士包括露宿者及低收入家庭派飯。他透露,疫情持續多時,封關措施導致供貨困難,食物成本價上升,加上政府一度禁止晚市堂食,令餐廳生意一落千丈,「一日得一、二千蚊,甚至得幾百蚊都試過。」更一度需要暫停營業兩個月,但派飯活動並沒有停止,除了一星期有6日在餐廳門口派發外,亦透過約四至五間機構合作向基層轉贈飯盒,讓他們得到基本溫飽,「每盒飯成本約15至20蚊,喺有限嘅資源下盡做。」至於每日如有飯盒派剩,他們便會將之分發到附近亞皆老街的露宿者,避免浪費。

餐廳周一例休 九旬婆婆需挨餓 職員提早多派一個飯盒

楊振宇指,餐廳派飯三年來,已認得部分「老友記」,職員亦會按領飯人士需要,提供貼心服務。他憶述有一名獨居伯伯因行動不便需要坐電動輪椅前來餐廳,但領飯位置較窄,輪椅出入不便,「我哋認得佢之後,有同事就會差唔多時間去商場樓下拎個飯畀佢,佢都好多謝我哋,有時仲會同我哋同事講下心事。」楊振宇亦記得一名90多歲的獨居婆婆,每日需由深水埗步行約一小時至旺角領飯,惟餐廳逢周一休息,婆婆每逢周一便需挨餓,「婆婆問我哋點解星期一冇得派嘅?佢話嗰日冇飯食,就要飲牛奶充飢,同事知道後,會喺星期日特登派多盒飯畀佢,佢都好開心。」楊振宇形容疫情下疑因社會經濟下行,有不少新面孔前來領取飯盒,「以前每日大約有百零人嚟拎飯,𠵱家多咗50至100個,亦多咗年輕人嚟,不過我哋唔會理會領飯人嘅身分,有需要就幫。」

殘障學員參與派飯:覺得好有使命感

已在「廚尊」任職2年,平日主要在廚房負責預備食材及煲湯工序的Hugo形容,參與派飯工作很有意義,特別看到受助者道謝時,自己亦感到開心,「試過派畀啲老人家,又有派畀啲少數族裔同貧窮人士,好開心。」另一名在「廚尊」工作1年的Mable,平日負責甜品檔的工作,她同樣對於能參與派飯活動感到開心,「覺得好有使命感,可以幫到有需要嘅人,令我更加有動力工作。」楊振宇表示,目前約有30多名學員參與派飯工作,他們來自不同背景,「除咗我哋培訓佢哋之外,佢哋有時都會教返我哋,例如會教我哋手語。」

「廚尊」每張飯券售價50元,義賣行動由上周一(30日)開始,短短3日已售出了500多張飯券,反應熱烈。(新世界發展提供圖片)

「Show me your love 飯」義賣行動為期一個月,新世界集團慈善基金會已率先向參與的7間餐廳,每間購買1,000份「Show me your love 飯」以示支持,希望餐廳能有更多資源繼續向基層派飯。而所有參與「Show me your love 飯」的餐廳,將會於收銀處及餐桌等當眼處,展示由「Share for Good 愛互送」平台提供的海報及卡紙,有意捐助的人士可於光顧堂食或外賣後,到收銀處購買飯券,每買一張便等如贊助一個飯盒,認購數目不限。「廚尊」每張飯券售價50元,義賣行動由上周一(30日)開始,短短3日已售出了500多張飯券,反應熱烈。至於「愛互送」平台本月亦會推出大型捐贈計劃「Share a Meal 餐餐送愛」,全港近220間食肆響應參與,公眾可於餐廳「食一餐捐一次」,善款將用作購買食品等物資幫助基層解決溫飽。