新田圍商場｜順聯發布近三年翻新工程進度圖片　稱正如期進行

沙田新田圍商場2005年被領展收購，至2017年再售予順聯控股（香港）有限公司，並於2019年起進行裝修，早前有街坊不滿該處工程無了期、商場空置6年和被重重圍封多時，曾發起請願行動。順聯近日發布多張商場內的最新照片，當中見到場內通道、洗手間等位置的裝修煥然一新。集團又表示，明白工程對當區居民生活帶來不便，強調一直與邨內居民積極溝通，又稱現時工程進度如期，會積極招租和為居民引入更多選擇，以優化並提升生活質素。



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對於居民早前曾到順聯辦公室外發起請願行動，順聯稱一直有跟居民組織、租戶和地區人士聯繫，亦與當區議員和政黨見面，聽取意見；而當日請願人士沒有直接接觸過任何公司職員，亦沒有留下任何聯絡方法，所以至今仍未能與他們直接聯繫，會繼續嘗試透過互委會等途徑聯絡他們，提供一切協助。

順聯控股發布多張新田圍商場內的最新照片，表示商場全面升級，公共休憩空間、洗手間、停車處及商場優化工程完成，並大增無障礙設施 。（順聯控股提供圖片）

順聯早年從領展手上收購香港仔田灣商場、柴灣興民商場、大圍新田圍商場，順聯表示自接手後，便以「民生商業+教育產業」模式優化配套設施，一方面招攬民生商店，另一方面引入教育機構，提升使用效益及商業價值並吸引人流。

順聯控股（香港）有限公司董事長陳錦泰表示，在改造及活化旗下商場時，公司首先要以當區居民的日常需要為出發點，度身打造，希望滿足街坊需要，同時也要注入新的元素，為社區帶來活力。他稱，在田灣引入英國著名學校威雅小學（Wycombe Abbey School）落戶後，成功帶動人流和商場消費，而為了確保商場有足夠的餐飲服務提供予街坊，集團亦自家經營美食廣場「田灣食Mart」，出售中式包點、港式小食、德國熱狗及台式飲品，務求讓附近居民有多元選擇。

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順聯在活化柴灣興民商場時，保留了超級市場、便利店、本地食肆、餅店和牙醫等，同時引入新加坡的茵維特中學（Invictus Secondary School），又與社區人士及組織合作，安排博愛中醫車每週定期為居民提供中醫服務，及扶植協助更新人士的社企善導會於場內開辦「甦爐」，為居民提供平價麵包、西餅及其它輕食。

至於新田圍商場，順聯稱接手前場內原先包括一個濕街市，但由於很多商舖沒有租出，居民大多到附近的屋邨街市買餸和購買生活所需。在活化新田圍商場時保留了超級市場、便利店、本地食肆、診所、雜貨、速遞和老人院，同時亦翻新了外牆、停車場、行人通道、洗手間及升降機，場內更增添大量無障礙設施，包括花費近50萬元將貨用升降機升級為無障礙升降機等，照顧區內長者需要，公眾休憩地方都有所提升，又主動聯絡不同的食品商戶，在商場內經營「生活．鮮」新式街市。

順聯香港首席營運總監及首席財務總監陳家邦指，明白工程對當區居民生活帶來不便，公司一直與邨內居民積極溝通，細心聆聽並盡力為居民服務。現時工程進度如期，會積極招租，為居民引入更多選擇，優化並提升生活質素。

▼新田圍商場本年5月中裝修期間情況▼



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▼新田圍商場於2019年裝修期間的情況▼

