新田圍公屋商場空置6年裝修無了期　街坊向業主請願表達七大不滿

沙田新田圍商場早年被領展收購，至2017年再售予內地企業佛山順聯集團，並於2019年起進行裝修，然而工程無了期，空置6年的商場至今仍被重重圍封，除了街巿仍然是一塊爛地，場內已美化及改建的空間仍然不作開放，令居民需兜路才能進入同層超巿或便利店，造成諸多不便。多名新田圍邨居民今日（18日）中午前往順聯控股（香港）有限公司位於銅鑼灣的辦公室請願，希望反映新田圍商場現有的問題，並要求作出改善。



沙田新田圍邨位處山上，共8棟樓宇，約有1萬人口居住，當中有不少已是長者，過去居民的日常生活十分依賴邨內商場及街市的店舖，惟自商場於2017年2月14日被內地企業佛山順聯集團收購後，未幾便淪為死場。據街坊指，場內僅有的民生商戶被逼結業，主要道路和升降機被封，洗手間恆常關閉，休憇空間寧願丟空都不讓街坊使用，認為管理乏善可陳。

一班到場請願的新田圍邨街坊今日到佛山順聯位於香港銅鑼灣的辦公室門外進行請願，期間舉起不同的照片和標語。據他們表示，就新田圍商場的問題主要有七大不滿；指出公屋商場空置6年是浪費土地資源，街坊對「茶樓食肆等早已經不敢奢望」，但現時連茶餐廳也是買少見少，而商場長期裝修，帶來噪音滋擾之餘，沙塵亦危害居民健康。他們又指，商場4樓本來是公共休憩空間，然而場地被丟空多年，既不發展，也不讓居民使用，令街坊深感無奈和氣憤。

▼新田圍商場近日情況▼



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▼新田圍商場於2019年的情況▼



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街坊又批評，商場管理不善，用以運貨的升降機常壞、商場洗手間經常無故關閉，而且因場內有升降機被鎖，居民要光顧唯一超市需繞路兜大圈。此外，他們發現商場的走廊愈改愈窄，而且放置了雜物、膠馬、圍封膠帶等雜物，擔心存在逃生安全隱患；並促請集團盡快就以上問題作出改善。