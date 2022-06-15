政府擬建兩隧一橋打通南北大嶼　小蠔灣駁至梅窩　南邊再增建碼頭

政府近日不斷大力開拓大嶼山，包括在港鐵小蠔灣車廠上蓋建屋、東涌新市鎮擴展、興建機場第三條跑道等，令區內人流急增，惟現時南北大嶼只靠東涌道連接，一旦該路發生事故，陸路交通將會癱瘓。

土本工程招展處早前進行的大嶼山交通可行性研究，最新文件顯示，連接南北大嶼只得東涌道一條陸路，故有必要興建新路打通南北兩區，當局初步建議在島內興建隧道，包括羗山隧道、連接梅窩、小蠔灣或愉景灣的隧道和在羗山道興建新大橋等，並應改善現有道路。報告又建議改善萬角咀碼頭，以及在南大嶼海濱興建新碼頭。



+ 1

土拓處最新文件顯示，過去數年的交通數據反映，位於南大嶼的東涌道、嶼南道、羗山道（連接嶼南道和深屈道），以及大澳道（連接深屈道和大澳道），日常使用量僅達原本設計容量的一半，惟現時僅靠東涌道連接南北大嶼，一旦發生交通事故，將無法取道其他陸路，只能靠水路連接市區，故認為應研究打通南北大嶼的其他陸路選項，尤其是旅遊熱點大澳和梅窩。

擬建羗山隧道及大橋

當局初步評估6個連接東涌和大澳的方案，認為興建羗山隧道（Keung Shan Tunnel），以及在羗山道興建新大橋（New Bridges at Keung Shan Road）較可行，前者會興建長約2公里的隧道，在地底穿過南大嶼郊野公園，經羗山連接石壁和大澳道；後者則是興建兩條各長約350米的大橋，橫跨現時的羗山急彎。

當局另外提出4個方案連接北大嶼和梅窩，當中有三條能初步「過關」，包括興建「小蠔灣－梅窩隧道」、「愉景灣－ 梅窩隧道」，兩個方案均會穿過北大嶼郊野公園（擴建部份），但前者是連接梅窩和小蠔灣，後者則是連接愉景灣，再增建一條道路接駁梅窩；另一個方案則是為現時連接伯公坳和長沙的舊東涌道「升呢」，該路現時暫停開放，僅供維修通道時使用。

另外，文件又建議改善嶼南道、羗山道和大澳道的路段，包括擴闊擬議的三條道路和改善車道彎位，惟該區內主要路均位於郊野公園範圍，故在進行工程時，應考慮到環境和生態影響，並建議採取兩大原則，包括避免大面積的山坡挖掘和填土等，以及盡量減少對敏感環境的影響，如郊野公園、私人土地，以及現有和計劃中的構築物、公用設施和設施等。

除了陸路外，報告亦涵蓋水路交通，建議改善現有的萬角咀碼頭，以及興建在南大嶼的海濱興建一個新碼頭，包括塘福、長沙和貝澳，萬角咀碼頭改善工程已在第二期的「改善碼頭計劃」下進行。若有關建議最終獲得接納，南大嶼新建的碼頭將會提供穿梭巴士服務（hop-on / hop-off shuttle service），惟有關建議仍有待進一步研究。