九巴引入兩款輪椅區活動式扶手　逾90輛車已完成安裝投入服務

殘疾人士乘搭公共交通工具時，容易遇上不便。九巴最近引入兩款設計不同的活動式扶手，今日（23日）起超過90輛已安裝活動式扶手的巴士將陸續投入服務。有傷健團體早前試用新設計，認同有助保護輪椅乘客，填補了輪椅停放區近車廂通道旁沒有任何保護措施的漏洞。



九巴最近引入兩款設計不同的活動式扶手，今日（23日）起超過90輛已安裝活動式扶手的巴士將陸續投入服務。（九巴提供圖片）

九巴表示，輪椅泊位扶手已成為九巴新購置巴士的標準設施，超過90輛裝設扶手的巴士於今日起投入服務。九巴表示，新的活動式扶手設計設於輪椅背墊後方，當乘客停泊好輪椅後，車長會協助乘客將扶手拉低，在安全帶以外提供多一重保障。當沒有輪椅使用者時，扶手可以收起，固定於背墊後方。

早前曾邀請8個傷健團體試用

為了更了解輪椅使用者的意見，早前邀請了8個傷健團體到九龍灣車廠，包括路向四肢傷殘協會、學前弱能兒童家長會、香港傷殘青年協會、堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會、香港復康聯盟、香港傷健協會、香港復康會及香港復康力量，讓團體代表親身試用不同設計的扶手。

為了更了解輪椅使用者的意見，早前邀請了8個傷健團體到九龍灣車廠，讓團體代表親身試用不同設計的扶手。（九巴提供圖片）

香港復康力量董事伍強試用新的扶手後指，過往輪椅停放區近車廂通道旁，並無任何保護措施，加裝活動式扶手後，將可以填補這一個漏洞，「除了避免輪椅使用者因意外受傷，亦可避免其他乘客碰到輪椅停放區的輪椅。」而香港傷健協會項目載事伍振熾亦認同新設計有助保護輪椅乘客，「非常欣賞九巴公司一直關注輪椅乘客的乘車安全，不斷改善巴士上的無障礙設施。」九巴強調會參考乘客意見，繼續完善無障礙設施。