大埔區議員被假冒開新帳戶　檢舉多時不獲處理：真有你的！

近年社交媒體騙案眾多，今次連大埔區議員劉勇威亦「中招」。據他表示，今早（5日）發現有人在Facebook上假冒他開新帳戶，到下午收到多位朋友、街坊傳來對話截圖，該假帳號冒稱說已滙款、要求當事人匯款到另一個戶口，欲進行「匯款騙案」。劉勇威表示，已即時與一大班朋友對該帳號進行檢舉，惟至今未獲Facebook團隊處理，無可奈何之下只大嘆：「Facebook 負責管理的團隊，真有你的！」



大埔區議員劉勇威今早發現，Facebook上有另一個名為「劉勇威」的帳號，並盜取了他的個人資料照片、封面照片等假冒他。（Facebook截圖）

大埔區議員劉勇威不時會在名為「劉勇威 Lau Yung Wai」的公開專頁上分享工作點滴，其個人帳戶則名為「劉勇威」，惟今早他發現，Facebook上有另一個名為「劉勇威」的帳號，並盜取了他的個人資料照片、封面照片等假冒他。劉勇威向香港01記者表示，早已就事件通報Facebook，卻只獲Facebook回覆「並未假冒」他的身份。

記者查看該名為「劉勇威」的假帳號的頁面，在 「相片」一欄中，全是一個不知名小童的照片，而真假「劉勇威」的個人簡介、照片、封面照片等完全一樣，驟眼難以分辨。

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劉勇威表示，自下午起一直收到朋友、街坊的圖片，該假帳號冒稱說已滙款，要求當事人匯款到另一個戶口。他指，平日有些朋友在Facebook上說一句話便突然被封，到現在真的有事、多人檢舉假冒帳戶，Facebook方面也不理會；形容是「眼睜睜看着騙局接二連三的發生卻沒有辦法」，直指Facebook負責管理的團隊「真有你的」。劉續指，將考慮向警方尋求協助。