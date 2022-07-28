疫下六成食肆曾倡減租卻被拒 有店主嘆外賣平台收費過高難救生意
新冠肺炎疫情持續多時，食肆在政府多輪防疫措施下，生意大受影響；但有調查顯示，過去兩年間有超過六成食肆曾向業主要求減租，卻有過半是被業主拒絕。有位於銅鑼灣的食店店主指，店舖生意最差時曾要每月蝕十多萬元，對其業主願意減租一成多已很滿意；他又透露，現時不少客人會先問是否有電子支付才入內光顧，數碼化在一定程度能幫助生意，然而部分外賣平台收費過高，佣金佔比高或推出優惠不貼合，無法真正協助他們轉型或增加生意額。
大部分受訪店主認為數碼化有助增加生意額
有香港大學金融學系學生於今年6月至7月期間，以訪問和網上問卷方式，就香港飲食業中小企於疫情期間面對的困境和數碼化情況進行調查。他們發現，近九成受訪食肆表示，過去兩年多主要面對翻桌率減少、客人大幅減少導致收入下降，而七成的食肆需以借款、動用積蓄等來維持經營；僅三成受訪食肆指業主願意減租。此外，有八成半的受訪者曾利用數碼化方式來嘗試加生意額，並有七成人認為有助改善生意。
銅鑼灣忠記粥品負責人李先生指，餐廳經營手法是薄利多銷，每一波疫情都對生意打擊很大，最嚴重時客人大減五成以上。他表示，自前年疫情爆發，香港旅客「跌晒」，生意亦「跌晒」，無奈之下只能將店內人手減半、自己兼顧送外賣、樓面等工作，並靠本地客生意勉強維持基本開支。他透露，約900呎的店舖過去每月租金逾11萬元，他早前向業主提出減租，獲業主理解並減租一成；李先生坦言，聽聞有店舖租金不跌反升，「業主唔容易，減租一成我都好滿足。」
疫情下無接觸支付大有優勢，加上政府推出消費券刺激經濟，李先生的店內亦增設了Alipay和八達通等電子支付，並加入了多個網上外賣平台。「客人會問有冇八達通、支付寶等等先入嚟食。」 但李先生表示，部分平台的佣金很高，而AlipayHK平台則功能較多，也提供頗多優惠給小店。他指，為了吸客，外賣會「落足料」，「份量畀多少少，『著數」』過堂食。」他又指，數碼化階段「唔太識科技」，相對而言，支援服務也很重要，「唔會裝完走咗去，有問題唔知搵邊個。」
螞蟻集團：推動數碼轉型，人才培訓是關鍵
螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真指出，疫情推動本港數碼轉型，但對飲食業中小企來說，或會較為複雜和具挑戰性。她提到「financial literacy」，即「金融素養」的重要性，即一般人理解與金融相關的術語和問題的能力，指出在數碼化過程中，人才培訓是關鍵，認為如食肆員工如能具備少量科技知識，情況將更為理想。陳婉真指，考慮到投放資源培訓員工，對不少小型食肆老闆是很大負擔，因此認為政府有必要提供初階科技培訓課程，以加快數碼城市轉型。