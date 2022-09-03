公院放射部病人服務助理「被排除」抗疫津貼名單：劃死線就係唔畀

「亞博方艙醫院做嘢抽『生死簽』諗到我哋，2月底醫院急症爆到出室外，直踩通宵要人又諗到我哋，但派抗疫津貼唔包括我哋，上面究竟係咩想法？」第五波疫情嚴竣時，醫院工作仿如打仗，除了一班醫護人員辛勞外，輔助醫護的病人服務助理亦要長時間工作，但有放射部二級病人服務助理控訴，既負責清理確診病人檢驗時的排洩物及消毒器材，更要在醫院危急用人之際挺身而出，卻被排除在為前線清潔及保安派發的1萬元抗疫津貼外，對此感到不公。有工會促請院方一視同仁，廣華醫院回應會繼續密切留意人手安排及員工的工作環境，有需要時會推出更多支援員工的方案。



公院病人服務助理同工不同命

病人服務助理(Patient Care Assistant，簡稱PCA），屬公立醫院常設職位，由各聯網按人手需要聘請，可算是護士的左右手，其中在廣華醫院二級病人服務助理員工阿儀表示，大約13年前入職，輾轉由其他病房調至現時放射部工作，目前主要負責陪同護士或放射師為患者做檢查，途中要幫手為病人轉身，若病人接受內窺鏡檢查時有排洩物或嘔吐不適時，均由她負責清理，事後並需為器材及房間徹底清潔消毒，確保下一個病人使用時不會受到感染。

自疫情爆發後，懷疑或已確診患者經常會到放射室進行檢驗，了解「肺部有冇花，冇無其他身體病」以控制病情，相關清潔工作同樣由她負責，甚至今年2月底第五波疫情最嚴峻時期，急症室爆滿，部分病人獲安排至室外露天位置開簷篷及坐櫈等候，她亦要候命完成朝8晚5工作，中途返回家中梳洗休息，再重返醫院直踩晚10朝9通宵處理等候檢查的病人，亦未有任何怨言。

急症室爆滿直踩通宵 抽簽到亞博館照顧確診者

政府第六輪防疫抗疫基金，今年初宣布向前線清潔及保安分五個月派發合共1萬元抗疫辛勞津貼，她一直以為病人服務助理沒有「清潔」兩個字，便不包括在內，未有在意，惟至五至六月期間，她獲悉同工種同級別、在病房內工作的病人服務助理，經爭取後獲派抗疫津貼，便向上級及醫院人事部了解，最終卻獲電郵回覆其部門屬不屬涵蓋範圍，令她感到氣餒。「喺病房工作的同級病人服務助理有得派，雜務運送物資的工人運作助理（OPA）有派，產業看管員(Property Attendant)有得派，偏偏我哋有同確診病人做近距離清潔清毒，上面一嘢劃死就係唔畀…好似大家每個人分餅食，就係你冇得食，咁樣合唔合理？」

28歲畢業於復康課程的Kristy表示，她們每日要同時兼顧至少9間放射室或照腸房，日均處理個案多達70宗以上，還要就亞博館方艙醫院開放後，每隔3個月由8名同事互抽「生死簽」，派員到館照顧確診病人照X光，做最繁重的工作卻成為被忽視的一群，對此感到心寒及不公平，「明明唔掂病人個啲同事都拎到，有啲唔係清潔範疇都爭取到，我哋真係求助無門。」

協助她們的清潔工人職工會組織幹事梁芷茵，局方對「清潔工」的定義近乎職位必須有「清潔」兩字，又或在病房內工作，容易界定為與確診病人有可能接觸的員工，「當初防疫抗疫基金政策係將清潔保安包括在內，無論有冇推病床，只要有清潔成份都要計埋入去，醫管局應該需要睇實際工作負責邊類職務，而唔係個崗位叫咩名。」她又稱目前收到近400宗有關清潔工或保安不受惠「抗疫辛勞津貼」的求助個案，最大比例來自公私營醫院的員工，包括東華三院中醫部的支援服務助理，促請政府各部門一視同仁，統一向基層員工發放津貼。

喺病房工作的同級病人服務助理有得派，雜務運送物資的工人運作助理（OPA）有派，產業看管員(Property Attendant)有得派，偏偏我哋有同確診病人做近距離清潔清毒，上面一嘢劃死就係唔畀…好似大家每個人分餅食，就係你冇得食，咁樣合唔合理？ 放射部二級病人服務助理阿儀

廣華醫院：津貼須考慮其工作性質、範圍及實際工作情況

廣華醫院發言人回應，為配合政府第六輪「防疫抗疫基金」的政策方針及進一步加強對前線員工的支援，對他們在疫情期間的付出予以肯定，醫院管理局遂參考政府為其服務承辦商的清潔及保安人員提供的相關財政支援措施，向執行清潔及保安工作的合資格前線醫管局僱員提供每月2000元特別補助，為期5個月，由2022年2月至6月為止，涵蓋並未獲發放「特定工作津貼」的全職及兼職的前線清潔及保安員工。

院方稱一直根據醫管局的指引，向從事清潔或保安性質工作的前線員工，包括三級病人服務助理、三級運作助理等發放特別補助。相關部門會檢視已接獲的申請，有關員工是否符合發放特別補助的資格，須考慮其工作的性質、範圍及實際工作情況等。院方已按照規定向合資格的員工發放特別補助。至於個別員工是否符合發放特別補助的資格，院方會繼續向相關部門跟進。

醫管局感謝員工盡心盡力抗疫，會繼續密切留意人手安排及員工的工作環境，亦會檢視不同措施支援員工，有需要時會推出更多支援員工的方案。