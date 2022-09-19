大埔污水處理廠2025年擴建　每日污水處理量增33%至16萬立方米

位於大埔工業邨的大埔污水處理廠，屬本港第二大的二級污水處理廠，自1979年建成後便分階段擴建以提升污水處理能力，環保署及渠務署擬再徵用原址和南邊一塊約1.6公頃政府用地，2025年展開擴建工程，料2029至2034年分階段完工，屆時污水處理量由目前每日12萬立方米，增加33%至16萬立方米。



本港第二大污水處理廠 擴建以應付未來需要

環保署及渠務署向大埔區議會提交的文件顯示，主要服務大埔工業邨、大埔巿區、林村及汀角地區的大埔污水處理廠，因應區內發展需求，有需要進行擴建工程，主要工程分為四大範疇，包括改裝及拆除大埔污水處理廠部分現有的處理設施，建造新污水處理設施以提升污水處理量，由現時每日12萬立方米，上升至每日16萬立方米；釋放部分土地在廠內共置廚餘、污泥共厭氧消化設施；提供再造水設施以生產再造水供廠內作非飲用水用途；進行附屬工程和實施環境緩解措施。

署方預計，設計及建造顧問合約將於於2023年展開，為工程項目進行詳細研究及設計。工程項目暫定於2025年開始施工，預計2029至2034年分階段竣工。

環保署提出徵用原址及南邊一塊約1.6公頃土地進行擴建工程。(大埔區議會文件)

初步評估對環境、交通沒有帶來不良影響

為了確保污水廠擴建對各方面沒有任何影響，署方已就工程先後進行環境影響、交通影響及施工安排及土地徵用評估，初步相信對附近環境、交通網絡沒有帶來不良影響，施工期間亦會實施緩解措施以控制噪音、塵土及工地徑流等，以符合法例要求。

為了在施工期間維持現有大埔污水處理廠的正常污水處理服務，環保署指將會徵用現有大埔污水處理廠南邊一塊約1.6公頃政府土地建造新的污水處理設施。當新的污水處理設施全面投入運作後，才分階段拆除部分現有污水處理設施，以騰出空間建造新處理設施。擬建的工程將在現時大埔污水處理廠址內及有關的政府土地進行，毋須徵用私人土地。有關議題將於明日（20日）在規劃、房屋及工程委員會會議中討論，以爭取區議員支持。