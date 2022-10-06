元朗欖口村收地限時遷走　年邁夫婦憂無處容身：業主話有病唔肯租

近年新界鄉郊地區有不少發展，村民平靜的生活，無奈也被大大小小的發展計劃打破。在元朗欖口村，有租用、租住該處多年的村民表示，數月前收到信件，指他們正佔用土地，需於限時前遷離該處。他們在村口掛起橫額表示不滿，同時也因要搬離居住數十年的家園感到徬徨無助。



其中年邁的梁女士指，自丈夫中風、她全天候獨力照顧已十分吃力，這段期間雖有努力另找住處，卻屢被拒租，「（業主）話我哋年紀咁大又有病，一陣有咩事『整污糟間屋』就好麻煩……」照顧者的辛酸旁人未必明白，說起這些，梁女士不禁流下淚來。



租住30年花盡儲蓄復修建安樂窩 近月接獲「收地」通知

68歲的梁女士與87歲的丈夫，居於元朗欖口村內已逾30年，二人住在一間約200呎的屋子連同屋前空地，每月需付租金約4500元；她解釋，租金屬「土地」部分，「上蓋」部分則已在30年前、由他們以7萬元「頂手」獲得，「呢度以前係豬欄，頂手前原本已經有呢間屋，但嗰陣時瓦面有漏水，10年前都用咗10幾萬、使咗筆錢換過晒啲嘢。」

梁女士指，丈夫2年前中風後行動不便，她也因此辭去工作，24小時貼身照顧，「佢起身都要扶、只可以扶住個架行得幾步，起居飲食、大小二便都要有人幫手。」她表示，二人現時只靠長者津貼維持生活，原打算出錢復修另一間屋子讓兒子搬回來幫忙照顧丈夫，用了近40萬元開始工程，未料沒多久，在今年3月左右便接到「收地」通知、著他們在限期前搬走，「即刻話停工，但放咗啲錢落去冇得收返……嗰啲已經係我哋大部分積蓄。」

妻年老夫中風不良於行：諗住慳慳地可以住落去

「出面租金起碼6,000至7,000蚊，對於我哋長者係好大壓力。」梁女士坦言，現時欖口村的住處地方較大、空氣較好，也與街坊鄰里關係好，本來「慳慳地可以繼續住落去」，「收信後好驚，我帶住個老人家。」突然失去安身之所，梁女士數月以來努力另覓住處，但近年照顧者悲劇時有發生，年邁照顧者的身份，竟也成為她的一大阻礙。

梁女士認為，現時公屋輪候時間屢創新高，明白發展屬必須，但希望發展商能予他們更多時間，找到租金相宜、環境較好的「瓦遮頭」，「發展商睇呢條村，當咗好多人都係將間屋『租上租』、攞晒嚟做劏房，以為我哋都係賺錢……最希望畀返長啲時間，唔好一下子就要搬走。」

我都試過打電話去問（租盤），但啲業主話我哋年紀咁大、佢唔租，驚我哋會『整污糟間屋』。 欖口村村民梁女士

同樣收到律師信的，還有在村內做裝修工程的昌哥和經營五金店的陳太。

「雖然個地下唔係我哋嘅，但上蓋所有嘢都係一手一腳整，都用咗唔少錢。」昌哥指，與梁太「租地」的情況相似，其母在1965年從一名女士手上「頂手」村屋，當時另以每年240元的租金租用土地。昌哥指，屋子是臨時性質的「紅字屋」；他小時候居於此處，其後在此經營裝修工程公司；現時內部擺放了大量工程物料，「到時真係要搬都好大鑊，唔知點算。」

村民經營五金店數十年 獲延至明年4月遷走

「紅字屋」是指在現行法例上界定為寮屋的構築物，過往寮屋的所有權與土地使用權不時引起爭議。地政總署發言人回覆查詢時則表示，欖口村屬舊批私人農地，有多間已登記寮屋及受放寛租約牌照和農用批准書規管的構築物。

陳太和丈夫經營五金店數十年，約10年前將店舖搬到村內，租金為3000多元。據陳太指，3月收到律師信後，她曾與對方代表聯絡，並在4月時簽下「一蚊租約」，容許租用該處直至翌年4月；但她指出，不少情況是收地之後土地一直丟空久沒發展，因此希望店舖能有較長時限準備搬遷，「你𠵱家都未發展，咪畀我地用住先。」她又指，丈夫因店舖面臨收地承受壓力，身體狀況欠佳需要入院，認為發展高不應以「冇得傾」的態度對待他們，「投資咗咁多心血，一年時間就話要走……又話𠵱啲官司佢哋贏梗，補償係唔會有。」

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元朗欖口村地皮獲新買家接手 董事包括新世界發展高層

翻查資料，位於元朗公園的南面，橫跨欖口村路及欖裕路的一幅地皮，在1月24日以逾1.85億元易手，新買家為晉粵有限公司（JET EMPIRE LIMITED），其公司董事包括新世界（0017）的執行董事薛南海、集團副首席財務總監劉富强等。

據了解，發展商在與欖口村村民協商時，曾提出兩份文件，其一為告知村民佔用土地、需於7日限期內搬離的法律文件；另一份則是「許可使用協議」，如村民簽署，可以1元的使用費在現有土地上居住至明年4月，如不簽署，就會進行相關的法律程序。