人物消散情懷未變　移英藝術家設展寄語港人：消極仍要樂觀生活

有改變，才有不變。藝術家迪嘉去年移英，坦言人生有很多轉變，近月再度在香港辦展覽，最新一批創作，以灰、白為主調，利用水墨祥雲，繪出多個港人熟悉的動漫及電影人物，叮噹、小雲、蝙蝠俠、星戰白兵、Iron Man……他們在畫中的形態，彷如天上的雲正在消散。



灰白主調、畫中人消散，不禁令人臆想迪嘉移英後不開心、不適應，他笑著回應，到埗後確有很多事要適應，但在作品中抽走繽紛的顏色，只是想溫和地與賞畫人對話，希望藉此輕輕安撫經歷無數變幻的人：「你消極到盡頭，都要好樂觀咁樣去生活。……我未至於大鑼大鼓叫你加油，但起碼淡淡地拍拍你膊頭、或者俾個擁抱你。」



▼迪嘉個展《望著天一片……》▼



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迪嘉去年移居英國，剛離港不久曾在香港以「再見See you」為題辦個人展，既是借展覽講再見，也是期望再見。事隔一年，迪嘉再度在香港辦展覽，今次借用梅艷芳《似水流年》其中一句歌詞「望著天一片」為題，展出一系列以灰、白色為主調的畫作。

回顧迪嘉以往的作品，不論是星戰年畫、戲曲版漫威英雄「梨園復國者」、《食好西》系列、還是去年展出的新作新版《The Cat and Me》，大多都是色彩繽紛。

▼部份迪嘉以往的作品▼



望著天一片 有沒有懷念？

見到新一批作品，不禁令人臆想他移英後是否不適應、不開心，迪嘉聽畢這些擔心後笑言，移居英國確實是人生很大的轉變，到埗後或多或少有情緒起伏，生活上也有很多事情要適應，不過他很快明白，要放下以往的生活經驗，學習欣賞或理解當地人的文化及生活習慣，「我會視我嚟英國係第二人生，凡事都係每一個決定，都有得有失㗎啦。」

到埗英國後，迪嘉經常會在家中的花園望著一片天，引伸到今次展出的一系列作品，以雲為靈感，保持一貫揉合中外文化的風格，以水墨祥雲繪畫出很多陪伴他及無數港人成長的動漫、電影人物正在消散的形態，續以「貼金」技巧在每個人物消散的部份留下一點金箔。

以灰、白為主調，他坦言用是希望將多餘雜念去除，不想有太多顏色引導了賞畫的人，讓大家可以集中感受。消散的動漫、電影人物，想帶出的也只是一個處境，「其實大家都面對同樣處境，個世界都係變化緊，亦都係好多唔同地方𠵱家好唔穩定。」

至於在消散的人物中留下一點金色，意味著甚麼？迪嘉說，每個人看一幅藝術作品都會有不同感覺，在變幻當中，甚麼在變，甚麼不變，他無預設答案，只希望賞畫人自己作選擇及決定。

叮噹可否不要老？

在展出的作品中，迪嘉說畫叮噹在消失的《Stand by you》令他有最深感受。他憶述，創作時腦海中浮現小時候在家看叮噹的畫面，於他而言，叮噹就像一個在身邊陪伴已久、但最後消失的朋友，「好似我哋要同一個識咗好耐、好耐嘅朋友講再見，但係我哋之後都要繼續生活。諗清楚呢件事之後，咁我哋用咩態度繼續生活呢？係咪就係我地keep住金色嗰部份，繼續去生活呢？」

面對變幻，如何自處，他講得很淡然：「你消極到盡頭，你都要好樂觀咁樣去生活。」在他眼中，港人近年幾經變幻，特別在疫情之下，諸多防疫措施，難免疲憊，也希望借今次展覽，為賞畫的人打氣，「我未至於大鑼大鼓叫你加油，但起碼淡淡咁樣拍拍你膊頭、或者俾個擁抱你。」

迪嘉個展《望著天一片……》

日期：即日至12月14日

時間：早上11時至晚上8時30分

地點：海港城 Shout gallery（香港尖沙咀海港城 海運大廈 L3 OT308A ）

