15鄉村水電供應簡陋　鄧家彪倡東平洲電網輸水管接駁深圳

本港有不少偏遠鄉村或離島，供水或照明的設施都比較簡陋，例如東平洲等小島。立法會議員鄧家彪向政府表示，希望可以解決本港偏遠鄉村地區的基礎設施匱乏問題，必須善用「深港全方位合作」的契機，以滿足偏遠鄉村地區的發展及基本生存需要。使偏遠鄉村居民獲得乾淨食水、安全供電、通訊網絡。



15條鄉村無自來水供應

島民要自行擔水、用柴油發電機發電

鄧家彪今日(7日)就鄉村水電供應問題，向政府提出書面質詢。當局回應指本港仍有15條鄉村沒有自來水供應，其中包括較為人熟悉、喜歡遊覽並具自然價值的東平洲及蒲台島，更未獲自來水及電力供應。被問到未有電網電力的鄉村中有否安裝再生能源設施，當局回應只為14條鄉村安裝太陽能街燈。鄧家彪則指，如東平洲島上有五條村，至今有三條村仍沒有太陽能街燈。

鄧家彪指出，政府今天的回應證明了過去十年，本港偏遠鄉村地區的基礎設施並未有明顯改善。留守於島上的居民每日仍要自行擔水、使用柴油發電機發電，情況可謂極不理想。鄧家彪認為，政府使用及推廣再生能源欠缺力度之餘，更缺乏前瞻性思維，未有充分利用可再生能源，解決偏遠鄉村地區的基礎設施匱乏問題。

鄧家彪指出，要解決本港偏遠鄉村地區的基礎設施匱乏問題，就必須善用「深港全方位合作」的契機，以滿足偏遠鄉村地區的發展及基本生存需要。鄧家彪留意到政府今日回覆立法會書面質詢內容，水務署正因應北部都會區的發展，就東平洲供水的問題與內地政府展開初步討論。鄧家彪期望兩地政府能夠盡早成事，又認為東平洲的地理位置與內地極為接近，可以讓東平洲成為香港獲內地供水、供電的試點，成為深化「深港全方位合作」的關鍵一步。

鄧家彪表示，希望特區政府能夠使《郊野公園條例》及《海岸公園條例》「拆牆鬆綁」，避免相關條例妨礙、剝奪偏遠鄉村居民獲得乾淨食水、安全供電、通訊網絡等基本生存權利。