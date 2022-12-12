「常行」展覽12.15起移師PMQ元創坊　藉創意力量探討可持續發展路

香港設計中心今年踏入20周年，將以「設計‧構建可持續社區」為主題，舉辦一系列慶祝活動。「設計光譜」（Design Spectrum）作為香港設計中心旗下的平台，即日至明年1月29日期間舉辦「常行」設計展覽，展出逾50件展品，聚焦探討香港多年來的可持續發展路程以及對城市發展的意義。



「常行」展覽在12月15日至明年1月29日將轉移到PMQ元創坊繼續展出。兩個場地的差異絕對考驗著策展團隊的「設計續航力」，為團隊面帶來不少挑戰，包括物料重用及耐用性、運輸便利程度、展場面積。



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展覽以可持續為概念 轉換場地考驗團隊「設計續航力」

「設計光譜」特地邀請了本地設計單位miniminigallery的主理人Benny Au及TeresaChan作為展覽策展人，將「可持續」概念由最基本的物質層面，如減廢、選用環保物料，延伸至心靈至文化承傳。讓公眾在欣賞展覽同時能感受到本地創意的力量，了解設計如何推動與啟發創新意念的發展，如何令香港這個城市生生不息。

展覽於11月22日至12月12日在中環街市開幕後，本周四（15日）起至明年1月29日將轉移到PMQ元創坊繼續展出。兩個場地的差異絕對考驗著策展團隊的「設計續航力」，為團隊面帶來不少挑戰，包括物料重用及耐用性、運輸便利程度、展場面積。

協助展覽結構設計的郭逸朗與羅治軒和策展人Benny表示「除物料選用外，轉換場地過程中的人力、時間消耗的『可持續』性均需要顧及。」利用靈活、易於運送的板材，以不同形式的立體幾何組合隨著場地而作出變化。這些組合易於拆件組裝，可滿足兩個場地的需要，不但精簡和功能性強，能完美回應展覽主題的核心概念。

設計界以行動關注環保議題

同時，「常行」展覽希望以思考形塑實踐，透過設計推動集體思考及啟發行動，連結人文和大自然。展出的作品，大部分由本地設計師設計，它們跨越世代、空間，服務各個階層，均希望以「有形」展品，呈現背後「無形」的價值。

「綠在區區」設計出社區回收系統 破舊立新走進社區

香港設計界亦持續以行動關注環保議題，早在70年代深入民心的「垃圾蟲」角色設計，便是一個成功例子。另一參展單位「綠在區區」設計出社區回收系統，破舊立新走進社區，打破了回收設施總是髒亂的刻版形象，以鮮明簡潔的形象，從外觀以至回收流程上的都非常親民，有效率地幫助市民培養良好習慣。

鼓勵大眾支持本地設計 參與環保繪本工作坊

展覽設有多場公眾導賞團、工作坊和設計師分享會，當中特別邀請了文化葫蘆舉辦限定文化導賞團，市民可以在專家帶領下遊走區內歷史建築，感受香港新舊交融的文化。展覽亦會與PMQ味道圖書館一同合作，以觸覺及味覺，為公眾帶來不一樣的感觀體驗，現場亦設有親子環保繪本工作坊，邀請到香港金繼師Kenneth與公眾分享設計與文化傳承關係。