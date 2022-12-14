標記麻雀獲准工程後原址保留　期望明年首季重開　景叔：好開心

70年手雕麻雀老字號「標記蔴雀」（標記麻雀）今年9月底獲屋宇署通知，要在10月底清拆，傳統手藝突遭政府抹殺，引起港人關注。事件近日迎來曙光，標記蔴雀在Facebook發文指接獲最新通知，業主提交予屋宇署的工程方案可在今月底前開始進行，當相關工程完成及符合署方要求後，可續在原址經營。



標記第三代傳人、手雕麻雀師傅張順景（景叔）家人向《香港01》表示，景叔前晚（12日）接獲消息後欣喜表示「好開心、好開心」，因覺有希望繼續做，又稱景叔認為手雕麻雀具價值，不會輕言退休。



+ 4

標記蔴雀昨日（13日）在Facebook發文稱，接獲最新通知，店址業主向屋宇署提交的工程方案，獲許於今個月底前開始進行，標記暫時會遷離門市，等待相關工程完成及符合屋宇署條例要求後，可在原址繼續營業。

貼文指出，景叔知道消息後非常感恩，又表示會繼續用心經營，將手雕麻雀工藝傳承下去，讓更多人認識。待所有工程完成，門市重新營業時，會在Facebook公布，亦感謝市民一直的支持及鼓勵。

景叔家人向《香港01》表示，大約前晚收到消息，形容景叔當時「好開心、好開心」，因終於可放下心頭大石，料今個月底或之前會暫時交出店址，稍後進行相關工程，希望盡快完成，期望可在明年第一季重新營業。家人更表示景叔不希望退休，認為手雕麻雀十分有價值，希望可以繼續做，而店址進行工程期間，景叔會繼續接網上訂單。