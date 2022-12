平安夜｜西九文化區　聖誕特別開放安排　人流交通管理措施一覽

西九文化區(西九)舉辦香港繽紛冬日巡禮活動,為配合節日慶祝活動,今起實施人流管理措施及特別交通安排。兩間博物館在平安夜和聖誕節假期的開放日子及時間亦有特別安排,藝術公園的開放時間亦有變動,市民如計劃前往西九慶祝節日及參觀博物館需多加留意。



人流管理措施及特別交通安排

西九管理局預計平安夜及聖誕節假期將有大批市民前往西九歡度佳節,即日起下午時分將實施人流管理措施。而為配合警方於平安夜(24日)晚上7時起在博物館道和文化道的封路措施,屆時所有在封路範圍內的專利巴士總站、巴士站及專線小巴站將暫停使用,西九文化區的各個停車場屆時亦會關閉。

平安夜及聖誕節假期期間人流管理措施

泊車安排

駕駛人士必須留意,車輛於平安夜晚上或無法駛離西九區內停車場(戲曲中心停車場除外),待人潮散去及警方解除西九區內的封路措施後(即可能為午夜過後)方能離開。因此管理局強烈建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往西九。

演唱會安排

有持12月23日至25日「HARBOUR THE SONIC - Let It Snow C AllStar Live 2022」演唱會門票人士,可沿西區海底隧道收費廣場行人天橋、經西閘入口前往演唱會場地竹翠公園。持票人士同時亦需留意主辦單位最新公布的入場安排。