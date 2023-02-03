食環署香港仔街市翻新　首設冷氣存貨庫供放豬殼　3月底重開

食環署今日(3日)表示，香港仔街市翻新即將完成，預料在3月底重開。街市設有首次見於公眾街市的冷氣獨立儲存室，專門用來暫存在清晨時分送達街市的豬殼，以保持衞生。另外亦有設有一個多用途空間，可舉辦不同的街市推廣和節慶活動，以及提供各種資訊。



設中央空調系統 設兩部暢通易達升降機

食環署旗下街市市被批評落後，而翻新後的香港仔街市仍然有合共四層，但內部間隔經重新規劃後變得煥然一新，攤檔不止面積有所擴大，而且按行業種類劃分區域，方便檔戶日常運作及市民購物。

中央空調系統讓租戶和顧客享有更舒適的經營和購物環境，食環署指加強了街市的競爭力。街市內所有通道均比以前寬闊，並增設兩部暢通易達升降機和兩部貨物升降機，提升街市的暢通易達度。街市亦設有公眾座椅、育嬰室、母乳餵哺室，增加洗手間數目和提升無障礙設施。

二樓扶手梯大堂設有多用途空間 設有「回收便利點」

街市有兩大最新特色，首先有首次見於公眾街市的冷氣獨立儲存室，專門用來暫存在清晨時分送達街市的豬殼，以保持衞生。另一特色是街市二樓扶手梯大堂內設有一個多用途空間，以舉辦不同的街市推廣和節慶活動，以及提供各種資訊。

此外，配合環保及回收工作，街市內設有「綠在區區」的「回收便利點」，以及專門處理回收棄置發泡膠箱的新設施。

下周一先供原租戶圍內競投

翻新後街市將提供142個攤檔，選擇留場的原有租戶可參加下星期一（6日）舉行的圍內競投，以優惠的競投底價競投翻新後的攤檔，並在租金及冷氣費方面享有特惠安排。圍內競投後餘下的攤檔將於2月中旬供合資格人士作公開競投，詳情稍後公布。

香港仔街市是街市現代化計劃的首個重點項目。食環署正全力推展現代化計劃下其他全面翻新或重建項目，包括荔灣街市、牛頭角街市、九龍城街市、楊屋道街市和北葵涌街市。