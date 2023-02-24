43年歷史金鐘廊納賣地　難逃清拆重建　OL：最緊要未來有啖好食

座落於港島黃金核心商業地段、擁有43年歷史的金鐘廊來年將面臨清拆！早於2014年已被納入重建規劃的金鐘廊，一直遭到不同人士反對，拖拉足足9年，至政府昨日公布將估值高達225億元的金鐘廊項目列入來年度賣地計劃，最終為其清拆命運定案。有不少金鐘打工仔希望新發展帶來新景象，笑言：「最緊要引入多啲食肆，等我哋有啖好食！」



金鐘區的商場一向主打奢侈品牌及國際品牌，位於港鐵金鐘站上蓋的金鐘廊也不例外，《香港01》記者今日到金鐘廊巡視，午膳時間人來人往，但大多只是穿越通道前往其他商場或商廈，或是到咖啡店買飲品。該處目前除了有連卡佛旗下品牌LAB Concept銷售美容化妝品及時裝等，還有約40多間零售及餐飲商戶，大部分為連鎖店。

+ 1

打工仔盼有新食肆 小市民想作風親民

有不少打工仔聞悉政府將金鐘廊納入賣地表，日後可能打造成商業地標，他們都認為十分合理，因為上址目前的商戶主要為連鎖集團，尤其金鐘向來被打工仔形容為「冇啖好食」之地，希望發展商未來會令商場更多元化。

在該區工作的OL鄒小姐不諱言：「平時買嘢同食嘢都好少過嚟（金鐘廊），因為呢邊選擇較少，希望第時有發展商重建後，會引入唔同集團、更多元化的食肆商戶，最緊要可以令我哋有啖好食啦！」但她坦言不擔心金鐘廊賣地發展，日後會帶來更多人流，造成交通壓力，她認為始終會有計劃配套疏導。

打工仔黃先生則指出，該區是黃金商業地帶，若日後被發展商重建，他很希望能維持現有的高級商業格調，繼續引入國際及奢侈品牌進駐，他稱：「呢度始終係商業核心地段，應該保持返嗰種高級格調，就算消費物價高啲都好正常，我覺得冇所謂！」

+ 1

但也有不少人希望未來的「金鐘廊」能夠大翻新，可以變得親民一點。其中譚同學向《香港01》記者表示，她平日返學必定會行經金鐘廊，但每次都沒有意欲進內閒逛，笑說：「呢個商場賣啲嘢好貴，真係冇咩吸引力！」她以場內的食肆舉例，人均消費至少要70至80元，反而她多數光顧附近的商場地舖食肆，足足便宜約20至30元。

打工仔擔心重建擾民 籲政府提前做好配套

她期望未來發展商可以顧及不同階層的市民，引入多些本地小店進駐，令商場變得親民一點，讓更多人可以有負擔能力來消費。至於黎小姐及冼小姐亦認為，金鐘廊內主要賣奢侈品，食肆消費又動輒數百元，對她們來說負擔太大，希望未來可以變得更親民。

不過，有打工仔就擔心未來新地標會十分擾民。在該區工作的鍾先生指出，金鐘連接灣仔和中環都是香港最主要的商業核心地區，本身交通已異常擠塞，他形容：「每日返工、放工都遇到塞車塞到暈！」若日後賣出金鐘廊地皮再重建商廈，可能會加重交通負荷，加上他每天上下班都要經過金鐘廊的出入口，假如日後拆卸重建，會被堵必經之路，肯定會帶來極大不便。

他強調：「重建無問題，但可能要花上4至7年長時間，如果造成擾民就好麻煩，希望政府和發展商在清拆重建前，會先做好配套，顧及市民的便利。」

今次被納入賣地項目的金鐘廊於1980年落成，連接太古廣場及統一中心，亦有天橋通往立法會大樓，屬港島核心商業區地標之一，業權由政府持有，早年批租予恒隆地產（0101）營運，租期約30年；至2011年由連卡佛或相關人士透過私人持有公司向產業署投得承租權，及後將商場大規模翻新，又引進旗下品牌LAB Concept及多個國際時裝品牌進駐金鐘廊。

重建規劃拖拉9年 靠賣地過關 估值225億

其實規劃署早於2014年已就金鐘廊的重建規劃展開研究，並於2018年完成研究，原定2019年展開，並最快於2023年落成。當年建議分東面及西地盤兩部分發展，計劃會重建48層高商廈，另會提供約2.6萬平方呎餐飲及零售樓面，兩地盤共提供逾100萬方呎的商業樓面。然而，多年來一直有不同反對意見，計劃遲遲未有定案。

至昨日，發展局公布賣地計劃，指金鐘廊項目早於2016年底已完成改劃工作，近日亦完成道路、刊憲等法定程序。而項目一直有發展商租用，認為不宜再「拖拖拉拉」，盡快推出市場屬公道做法。該項目的市場估值約154億至225億元，每方呎樓面地價約1.44萬至2.1萬元。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！