西灣河「無人生果檔」挑戰人性考驗　街坊自行入錢：要識得自律

一個「無人生果檔」觸發人性的考驗？西灣河近期出現一個無人看守、自助形式的生果檔，生果明碼實價，靠顧客自律付款入錢箱，引來街坊熱議，甚至有不少人索性來挑戰一下人性考驗。而「出題」考驗街坊的幕後檔主，正是樓上推命店老闆娘，她笑言：「我係想吸引街坊來光顧推拿啫，啲生果預咗畀人偷，就當做宣傳啦！」



店主：為推拿店做宣傳 蝕錢當廣告費

《香港01》記者今日（24日）到西灣河街尋找該個「無人生果檔」，發現這個檔攤只是一個六層高鐵架，擺設在行人路邊，佔據大廈出入口一個角落位，鐵架上放有不同種類生果，包括奇異果、蜜棗、秋月梨、金桔和人參果等，售價十數元，十分便宜。另有澳柑、蘋果、甜橙和士多啤梨等熱門水果則已被搶購一空。而在鐵架旁邊掛有一個收銀箱，箱面貼有告示註明「不設找換、請自投錢幣」。

記者經向街坊查問，得知該個生果的檔主，原來正是在上址大廈閣樓經營推拿店的老闆王小姐。較為害羞的王小姐不願上鏡，但她向《香港01》記者說出開設「無人生果檔」的原因，原來她早於2012年在鰂魚涌經營推拿店，至2019年搬來上址，因為受疫情影響，生意愈來愈差。

至今年農曆新年前，她靈機一觸想到在地下擺設一個小型生果檔，原意是想為推拿店做宣傳，亦因為人手不足，所以沒有安排任何人看檔，她解釋：「我哋間舖比較細，唔太顯眼，希望大家可以停低睇下生果，順路嚟多啲幫襯。」

王小姐續稱，她每月會定期向果欄入貨，沒有特定款式，都是訂購時令水果，而她純粹想吸引街坊留意，所以定價相對便宜，但她強調絕對不會因訂價低而購入次貨，亦不擔心生果定價太低會蝕本，她笑說：「我想賣平啲益吓班街坊，冇諗過要賺錢，蝕咗就當舖頭的廣告宣傳費啦！」

這個生果檔最引人熱議，全因無人看守，純粹靠顧客自律付款，絕對是對人性的最大挑戰。王小姐坦言生果檔曾試過被偷竊和被「走數」，但暫時未有重大損失，她慶幸區內大部分街坊都很有品德及誠實，甚少為了貪便直作出鋌而走險的犯法行為。

無人看守 街坊：絕對是人性的考驗

今日中午時分，記者看到不少街坊聚集在「無人生果檔」前，每次有約5、6個街坊圍在一起選購生果。街坊黃太表示，最近才知悉有這個生果檔，覺得水果的品質不俗，價格便宜，所以經常前來購買。

（左）街坊黃太表示，近日發現了生果檔後，便經常會前來購買，「見啲生果好平，品質又唔錯。」（鄧康翹攝）

街坊李小姐則是被無人經營的手法吸引，所以特地前來參觀，但她認為檔內的生果並沒有太大吸引力，價錢亦沒有比區內街市攤檔便宜，她不諱言：「10蚊3個橙好多地方都有，而且呢度選擇太少，用膠袋包實晒又冇得揀。」

此外，她質疑無人商店的形式在香港是否可行，說：「香港人好多都好貪心，呢種方式喺外國做到，但喺香港未必做到。」她又指，雖然生果檔上方安裝了閉路電視攝錄鏡頭，但在疫情下，人人戴上口罩，即使拍到盜竊過程也難以追查賊蹤。

（左）李小姐質疑無人店的做法在香港是否可行，「香港人好多都好貪心，呢種方式喺外國做到，但喺香港未必做到。」（鄧康翹攝）

街坊何小姐亦認為，生果檔的無人經營方式絕對是「人性的考驗」，她提及北角區亦曾有店主經營無人商店，但最終頻遭盜賊「光顧」，她慨歎：「始終呢啲要靠市民自己識自律，喺香港開業，都預咗要蝕錢。」

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