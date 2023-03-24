薄鳧林牧場｜活化後正式開幕　門外設「假牛」供擠奶　擬引入真牛

由歷史建築、薄扶林舊牛奶公司高級職員宿舍活化而成的薄鳧林牧場本月起正式開幕，牧場內展現牛奶公司發展歷史與薄扶林村的扣連。牧場去年4月起試業，共3.2萬人次入場參觀，有關方面冀正式開業後，人流上升3成，達到收支平衡。薄鳧林牧場門外現有一隻模擬乳牛，市民可以在此體驗擠牛奶，未來期望可以與城大合作引入牛隻，真正重現牧場樣貌。薄鳧林牧場導賞團逢星期五、六、日設免費導賞，市民即日起可網上預約參加。



預約參觀 - 薄鳧林牧場

▼3月24日 薄鳧林牧場開幕▼



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發展局第四期活化歷史建築夥伴項目之一薄鳧林牧場今月起開幕，項目期望透過展覽、工作坊、導賞團等，展現牧場牛奶公司的歷史與薄扶林村的發展。是次項目復修了薄鳧林牧場高級職員宿舍，大宅內展示了牛奶公司以往的歷史，如產品包裝、員工制服等。薄鳧林牧場督導委員會成員冼昭行表示，是次復修計劃期望展現香港歷史中人與土地的關係。

牧場去年4月開始試業，共3萬2千名市民入場參觀，冼昭行期望正式開業後，人流上升3成，達到收支平衡。薄鳧林牧場現時與薄扶林村居民合作，由村民帶領的導賞團，市民除了可以參觀薄鳧林牧場外，亦可參觀薄扶林村周邊的歷史建築如大學堂等。冼昭行指，期望未來可以讓市民到附近的山林觀賞，讓市民可以更深入地了解薄扶林村。

薄鳧林牧場門外有一隻模擬乳牛，市民可以在此體驗擠牛奶，冼昭行表示，未來期望可以與城大合作引入牛隻，真正重現牧場樣貌。發展局局長甯漢豪今日出席開幕禮表示，歷史建築夥伴計劃推行15年，共有22個政府建築被活化，政府正檢視計劃，令申請者不會卻步。