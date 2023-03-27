灣仔11米古榕樹受褐根病感染或有倒塌風險　路政署啟動緊急移除

灣仔皇后大道東一棵於《古樹名木冊》有登記的11米榕樹受褐根病感染，路政署表示，經風險評估認為有潛在倒塌風險，在諮詢園境及樹木管理組和城市林務諮詢小組，並通知灣仔區議會後，今日（27日）展開緊急移除工作，其後會安排在原址附近補種觀賞性植物。據區議會文件披露，移除樹木及補種方案料在4月完成。



有關的古樹名木為一棵高11米的細葉榕，胸徑1,250毫米，樹冠闊度23米，於《古樹名木冊》內的編號為HYD WCH／1。該樹下面是一個巴士站和交通繁忙的皇后大道東。

路政署表示，該古樹在2020年下旬證實受褐根病感染，署方隨即按發展局綠化、管理組的指引加強護養該古樹名木及定期檢查其健康狀況，並採取一系列相應措施，包括定期測量樹木移動幅度、進行微鑽阻力測試、修剪樹木枯枝及改善土質等。

路政署表示，今年初再次為該樹進行樹木風險評估時，發現樹冠仍然稀疏，且進一步枯萎，加上在主幹基部更多位置發現菌絲面，顯示褐根病已進一步擴散，已對該樹的健康及結構造成不可逆轉的破壞，造成潛在倒塌風險。

該署稱在諮詢管理組和城市林務諮詢小組，以及通知灣仔區議會後，署方今日展開樹木移除工作，其後會安排在原址附近補種觀賞性植物。路政署發言人強調，署方會繼續謹慎檢查和護養轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

褐根病是一種活躍於熱帶及亞熱帶地區的樹木疾病，可於短時間內導致樹木的健康狀況急速惡化至枯死，亦會對樹木結構造成一定程度破壞，增加倒塌風險。根據樹木病理學的研究，國際上目前沒有有效醫治褐根病的方法。