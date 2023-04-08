石圍角小店清場｜4.9辦感謝祭與居民道別　街坊帶路深度遊

荃灣石圍角商場小店被「集體清場」進入最後倒數！有團體明日（9日）舉行「石圍角小店x感謝祭」，讓邨內街坊和學生與相伴多年的小店正式告別，並呼籲其他區的市民前來「爆買」協助小店清貨，為受影響小店雪中送暖，亦有街坊導賞團，為大家帶路屋邨深度遊。



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有逾40年歷史的荃灣石圍角商場，因內部進行大翻新，擬引入連鎖集團取代人情味小店。最後一批共11間小店中，已有9間收到「終極清場令」，部分需要率先於4月14日前遷走。明愛荃灣社區服務中心於明日（9日）籌辦「石圍角小店x感謝祭」，活動於下午2時至5時舉行，除了安排荃灣區議員及社工分享小店搬遷的來龍去脈外，亦安排導賞團和展覽，帶市民遊走石圍角商場，深入了解這些小店服務邨民多年的點滴日常。

此外，參加者在導賞期間參與 「石圍角小店x感謝祭」消費活動，更可獲得一套五款的限量明信片，其中參與商戶包括「大生文具公司」、「彩虹乾洗中心」、「榮華參茸中西藥行」、「永成電器行」、「豐盛辦館」 、「 源興辦館」 、「家家頌餅店」，只要到以下小店消費後，便可向職員領取一張小店卡，而集齊3款不同的小店卡後，即可到攤位免費換領明信片，數量有限，換完即止！

「石圍角小店x感謝祭」活動詳情：

日期：4月9日

時間：2PM – 5PM

地點：荃灣石圍角邨石芳樓地下

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