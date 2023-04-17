市建局土瓜灣設樓宇復修資源中心　一站式解答申請資助　協助調解

香港有不少樓宇面對日久失修的問題，惟「天價工程」等醜聞不時登上新聞，令不少小業主懼怕。市區重建局以超過一年時間籌備，在土瓜灣煥然懿居商場，設立全港首個「樓宇復修資源中心」，除了有展覽解說復修工程和程序和如何應用「招標妥」查閱工程顧問和承建商的合約文件等，亦會有視像諮詢服務，接駁到市建局長沙灣的樓宇復修辦事處，處理業主的查詢和協助提交申請等，有需要的業主亦可免費租用其會議室開會。資源中心本月已投入首階段開放，讓土瓜灣和九龍城的街坊使用，亦會安排地區人士參加導賞團，預料最快7月可全面開放予公眾使用。



樓宇復修資源中心佔地7,500平方呎，平日會由機械人「維修寶」擔任導賞團的領隊，帶領訪客走訪中心內6個區域，當中4個為展區，首個展區「『因』『時』復修」，以3D透視呈現技術，呈現樓宇失修下，石屎大規模從天花墮下的安全風險，「石屎」倒塌後，現場煙霧彌漫，參觀者猶如親歷其境。

市建局經理（樓宇復修）黃鉅華表示，希望以逼真的影像，讓業主知道，樓宇失修令天花倒塌並非模擬效果，而是現實生活中，樓宇日久失修，安全危機是真實存在，旁邊的展板亦會講介樓宇復修的原因和時機，以及樓宇的公用地方和私人單位常見的樓宇破損問題。

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黃續指，一般業主在進行樓宇維修時，一般會有「三缺」，包括工程知識、組織能力和財政儲備，故其餘三個展區分別為業主在這三大範疇上「補習」，包括以六步曲方式，交代樓宇復修工程須知，「由先開會取得業主共識，直至請到顧問公司、製作標書、請承建商，去到開工、監工，以至完工，一步一步跟住嚟，其實唔會有太大難度。」其餘的展區則會教導市民如何應用「招標妥」服務，介紹市建局各類樓宇復修資助計劃的詳情和申請資格，以及成立維修基金的方法等。

除了四個展區，資源中心亦有兩個視像諮詢服務，包括可與市建局長沙灣樓宇復修辦事處的職員聯絡，提出樓宇復修相關的疑問，以及輪候到服務室，以視像方式申請樓宇復修資助和貸款計劃，職員期間會隔空為申請人掃瞄補充文件。市建局已調撥人手，成立五人的專責團隊處理中心的視像查詢。

市建局總經理（樓宇復修）李文豪表示，當局設立「樓宇復修資源中心」是新嘗試，提供線上服務，將會在此汲取經驗，改善樓宇復修的工作。他提到，中心亦有兩大目標，包括推廣樓宇復修和預防性維修，以及協助業主實踐，故中心會有「一條龍」服務，除了有展覽和協助提交申請外，亦有9間房，可容納4人至200人，讓業主免費租用作協調和開會，促進業主達成維修共識。

他續指，中心現時已投入首階段運作，主要是邀請土瓜灣區和九龍城區有樓宇復修需要的業主和法團使用，亦已邀請相關專業學會和逾30個地區團隊參加導賞團，當局期間會聽取有關意見，隨後改善中心的營運，最快會在7月踏入第二階段，讓公眾免費參觀和使用。