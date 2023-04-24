食環署增9個指定後巷　容許食肆自行放置垃圾桶處理廢物

食環署在去年11月選擇全港9條與食物業處所相連的後巷，容許該商戶可在其後巷擺放大型垃圾桶，妥善地短暫存放垃圾，以待該處所委聘的清潔人員收集。署方今日(24日)宣布再增加9個目標後巷，包括北角、香港仔，深水埗等地。讓該後卷附近的食物業處所，在可行情況下擺放240公升或660公升的垃圾桶。



▼2022年11月7日 食環署容許指定地點的持牌食物業處所，於其相連後巷擺放大型垃圾桶▼



食環署今日(24日)表示，選擇在北角、香港仔，深水埗等地的後巷，容許該後巷附近的食物業處所，在可行情況下擺放240公升或660公升的垃圾桶在該後巷，有關食物業處所需自行準備垃圾桶，於垃圾桶貼上統一的商號標示，並確保其可正常使用，沒有任何滲漏，以及保持清潔。

第二階段試驗計劃的後巷位置如下：

1.北角馬寶道1-3號後巷

2.香港仔大道184-190號後巷

3.深水埗元州街15-43號後巷

4.慈雲山毓華里20-22號後巷

5.葵涌光輝圍禾塘咀街117-125號珠寶大樓後巷

6.屯門河傍街124-152號及明藝街2-24號之間後巷

7.上水新祥街1-27號後巷

8.大埔東昌街2-16號後巷

9.西貢灣景街14-28號後巷



食環署發言人指，首階段試驗計劃可見該些後巷的整體環境衞生及鼠患情況均有顯著改善，因此推展有關計劃至另外九區。之後會按情況增加合適後巷。發言人補充，食物業處所（尤其是食肆）所產生的行業廢物若若處理不善容易發出臭味，對附近居民及公眾構成公共衞生妨擾，因此食物業有責任妥善處理其產生的行業廢物。食環署希望以務實的態度協助食物業履行其責任，期望藉此試驗計劃改善情況。