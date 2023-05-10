六屋邨商場提供多項免費城市運動　任玩劍擊、電競、射擊、平衡車

基滙資本旗下資產管理團隊「民坊」將於本周末（5月13日及14日）在旗下六個商場及特色運動場舉行「民坊運動會」，當中屯門愛定商場「空中運動營」提供三人籃球、足球、劍擊、電競、射擊、圓網球、躲避盤等十多項免費運動；青衣主場舉辦街頭籃球比賽及表演；啟業主場主打霹靂舞；兆禧苑運動場及景林單車駅有平衡車及單車體驗班；山景商場攀石場會舉辦攀石體驗日及全港小學攀石比賽。



「兆禧運動場」佔地逾40,000呎，設有兩個全場籃球場、兩個富有特色的單邊籃球場、兩條150米緩步徑、一個「遊戲地景」、一個「車胎地帶」、一條平衡車賽道。（民坊網站）

屯門愛定商場空中運動營佔地11萬平方呎，是全港首個屋邨空中運動場，設有不同運動場地包括特色籃球場、小型足球場、滑輪運動場、跑步基地及空中庭園等。民坊將於周六及周日（13日及14日）在屯門愛定商場空中運動營邀請不同運動團體舉辦多項新興城市運動，供市民免費體驗，包括三人籃球、足球、滑板、單車、劍擊、電競、射擊、躲避盤、圓網球、機械舞、K Pop、跆拳道、詠春、街頭健身等。

青衣長亨籃球場於2020年1月活化，注入香港天際線、自然山景及璀璨夜色等元素，成為五顏六色的「青衣主場」。該場將於周六（5月13日）舉辦首屆「軒尼詩街頭籃球挑戰賽」，讓年滿18歲、已於大會網站報名的公眾參賽；大會更會安排本地球隊「Made In Chai City」及南華體育會男子籃球隊，即場上演籃球表演賽。

已於2019年完成翻新工程、充滿香港街頭特色的「啟業主場」，將會舉辦的「霹靂舞同樂日」，設有霹靂舞表演、 霹靂舞體驗活動、互動攤位遊戲 、資訊分享及問答活動，並提供飲品茶點。兆禧苑運動場及景林單車駅辦平衡車及單車體驗班；山景商場攀石場辦攀石體驗日及全港小學攀石比賽，歡迎大眾參與及觀賽。

活動及報名詳情：



愛定商場｜綜合運動運驗日

報名表格及詳情：https://rb.gy/16tyk

青衣商場｜軒尼詩街頭籃球賽 + 表演

詳情：https://hk.hennessy.com/（此活動參加者需年滿18歲）

兆禧苑商場｜平衡車體驗班 + 單車啟蒙體驗班｜平衡車恆常班

報名及查詢：https://wa.me/85296867656

景林商場｜平衡車體驗班 + 單車啟蒙體驗班

報名及查詢：https://wa.me/85296867656

啟業商場｜霹靂舞

團體參與報名表格及詳情：https://forms.gle/1Th72b37q1ab9h4x9個人或家庭報名表格及詳情：https://forms.gle/jC72JF4FRe2utdqs8

山景商場｜攀石體驗日 及 熊之挑戰 小學抱石比賽

抱石比賽報名表格及詳情：https://forms.gle/GMGwdf2Qcijuztw96